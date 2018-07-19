Bedelli askerlik yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda gelecek hafta görüşülecek. Yasanın ne zaman çıkacağı henüz belli olmazken, ağustos celbinde silahaltına alınacak olanlar bedelliden yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor.



Yasa teklifinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlüler”in bedelli askerlikten yararlanabileceği öngörülüyor. Teklif gelecek hafta pazartesi günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek, ardından Genel Kurul’a inecek. Genel Kurul’da kabul edildikten sonra onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek. Bu tarihin temmuz ayının sonunu bulması bekleniyor.

AĞUSTOS CELBİNDEKİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Ağustos 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanların 27 Temmuz’a kadar sülüslerini alarak sevk işlemini yaptırması gerekiyor. 98/3 tertip söz konusu askerlerin, teslim olacakları birlikler belli oldu. Yükümlüler, e-devlet üzerinden, teslim olacakları birliği öğrenebiliyor. Peki, ağustos celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek mi?

İşte merak edilen sorunun cevabı:

Prof. Dr. Ersan Şen, askerlik başvurularını yapmış olanların da bedelliden yararlanabileceğini söyledi. Burada önemli olanın askerlik hizmetine alınmamış olmak, diğer bir ifadeyle sülüs almamak olduğunu vurgulayan Şen, birliğe gönderme yazısının alınması durumunda askerliğin başlamış kabul edildiğini belirtti. Şen, “Silah altında olanlar bedelliden yararlanamaz. Ağustos ayında askere gitmek için başvurusunu yapmış ancak silah altına alınmamış kişiler yararlanır. Askerlik, sülüsün alınmasıyla başlar” dedi.



Tutukluların da “masumiyet karinesi” dolayısıyla bedelli askerlik hakkından yararlanabileceklerini kaydeden Şen, mahkumların bedelliden yararlanma hakkı olmadığını söyledi.

“PARA CEZASINI ÖDERLER”



Askerlik Kanunu’na göre, sülüsünü almayan kişilere, 3 ay içinde kendi isteği ile başvurursa 296 lira, yakalanırsa bin 187 lira para cezası uygulanıyor. Prof. Dr. Şen, “Kanun, ‘yürürlük tarihinde askerlik görevini ifaya başlamamışsa faydalanabilir’ diyor. Ama askerlik kararı aldırdığı halde sülüsünü almamışsa onun cezası ayrı, o cezayı öderler” diye konuştu.

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