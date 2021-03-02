"SENİ ÇOK SEVİYORUZ CENNET KOKULUM"

Duygusal bir mesaj yayınlayan Asena Dursun ise şu ifadeleri kullandı:

Annem, süt kokulum, masum meleğim... Boncuk gözlü kızım, sen bugün dünyaya gözlerini açtın ve hayatındaki ilk ağlamanı, ilk gülümseyişini gösterdin bizlere. Daha dün gibi miniciktin, bugün ilk yaş günün. Tüm güzellikler seninle olsun annem. Rabbim seni bütün kötülüklerden korusun. Seni çok seviyoruz cennet kokulum. İyi ki doğdun benim dünyalar güzeli prensesim...

Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.