Ahmet Kural'dan spor halayı

Giriş: 24.03.2019 - 12:00 | Güncelleme:  

Oyuncu Ahmet Kural, halay figürleriyle spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kural'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı

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    Eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan oyuncu Ahmet Kural, halay figürleriyle spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Elinde ağırlıklarla çalışma yaparken çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşan Ahmet Kural, halay çeker gibi dans etti.

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    Çok sayıda yorum ve beğeni alan Kural, "Spor halayı" notu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

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