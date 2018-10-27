Ahmet Kural ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik' açıklaması

Oyuncu Ahmet Kural'la ilişkilerine ikinci bir şans daha veren Sıla Gençoğlu, önceki gün Bebek'teki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Ahmet Kural'la barışmasına evlilik ve çocuk şartı koyduğu iddialarını yalanlayan Sıla, "Çıkan haberleri biz de gazetelerden okuyoruz" dedi