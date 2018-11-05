"Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi" iddiası

05.11.2018 - 14:15 | Güncelleme:

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı iddia edildi

  • 1 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    1 | 24

    Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu.

  • 2 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    2 | 24

    Ahmet Kural için 3 ay koruma kararı aldıran Sıla, ilk ifadesinde Kural'ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu söylemişti.

  • 3 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    3 | 24

    Olay sonrası açıklama yapan Ahmet Kural ise Sıla'nın sadece kollarını tuttuğunu diğer iddiaları kabul etmediğini söyleyerek başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemişti.

  • 4 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    4 | 24

    ŞİDDETİN NEDENİ ZİYNET SALİ Mİ?

    Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı iddia edildi.

  • 5 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    5 | 24

    2. Sayfa programının iddiasına göre, Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi. 

  • 6 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    6 | 24

    Sali, o gece Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

  • 7 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    7 | 24
  • 8 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    8 | 24
  • 9 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    9 | 24
  • 10 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    10 | 24
  • 11 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    11 | 24
  • 12 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    12 | 24
  • 13 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    13 | 24
  • 14 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    14 | 24
  • 15 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    15 | 24
  • 16 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    16 | 24
  • 17 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    17 | 24
  • 18 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    18 | 24
  • 19 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    19 | 24
  • 20 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    20 | 24
  • 21 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    21 | 24
  • 22 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    22 | 24
  • 23 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    23 | 24
  • 24 Ahmet Kural, Sıla'yla Ziynet Sali'nin görüşmesini istemedi mi? - Magazin haberleri
    24 | 24

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 2
  • Misafir 1 saat önce
    Maganda
  • Misafir 1 saat önce
    Neden?
Kalan karakter : 300