Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. Ünlü oyuncunun adı 2014 yılında da şiddet olayına karışmıştı. Ahmet Kural'ın barda tartıştığı arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamış ve ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum’ demişti.
Ahmet Kural’ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Son zamanlarda davaları görülen Sıla-Ahmet Kural ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Çekem, Ahmet Kural’a adeta ateş püskürdü.
"İLAHİ ADALET YERİNİ BULDU!"
Çekem, "Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Kural’ın size şiddet gösterdiğini idda etmiştiniz şimdi ise aynı şeyleri Sıla söylüyor neler diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu ama gerçek adaletinde yerini bulacağını düşünüyorum. Bana da sosyal medyadan çok haberler geliyor 'sen de dava açmalısın' diye fakat o zamanlar ben ailem duymasın diye bir darp raporu almamıştım. Böyle bir şikayette bulunursam eğer mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek. Orada her şey net bir şekilde görünüyor zaten” dedi.
"BAŞKA İNSANLARA DA ŞİDDET GÖSTERDİ"
Çekem, "Ahmet Kural’ın alkol problemi olduğu söyleniyor. Alkol problemi varmıydı?" sorusunu yanıtladı.
Çekem, “Alkol problemi olup olmadığını bilmiyorum ama benim zamanımda devamlı alkol alan bir adamdı ve alkol aldığı zamanlarda hep öfkeleniyordu. Benim başıma da bir kere geldi böyle bir olay. Benim ailemi tanımasına rağmen tenezzül edipte bir kere bile özür dilemedi bu adam. Zaten parmağımı kırdığı zamanda kaçtı gitti. Sonrada Karaköy'de bir mekanda kızcağızın birine tekme attı, merdivenlerden itti. Bunu yaptığı zamanlar hep alkol aldığı zamanlardı” dedi.
"SILA’YA ŞAHİTLİK YAPARIM"
"Sıla davasında şahit gösterseler şahitlik yapar mısın?" sorusuna ise Çekem, "Ben sonuna kadar Sıla’nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın“ dedi.
Öte yandan, bir programda açıklamalar yapan Çekem, "Sabaha kadar düşündüm. 'Ahmet Kural benim dediklerimi duyup bana tekrar kurulur mu?' diye korktum. bence Sıla'ya yaptığı öldürmeye teşebbüs.'Bu adam sevdiği kadına kıymış, bana mı dokunmaz' diye düşündüm hep" şeklinde konuşmuştu. Çekem, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Fettah Can’ın düğününden gelmişlerdi. Ben arkadaşımın doğum günündeydim. Aynı mekandaydık. Beni gördü. Herhalde gözüne beni kestirdi. Önce sözel olarak tacizde bulundu. Küfürler etti. Arkasından ben sakinleştirmeye çalıştım. Fakat olmadı, sakinleşmedi ve gülerek parmağımı kırdı. Sabah uyudum. Korkmadım değil. ‘Ben böyle açıklama yapıyorum ama bu adam bir yerde beni kıstırır’ diye. Çok tehlikeli insanlar bunlar. Açıkçası ben korktum. O kadar kötü şeyler yapmış ki...
Ablamın doğum gününde tanışmıştım onunla. Bizim olmuş olduğumuz sanatçıların yanında kafası eğik, çok kibar çok saygılıydı. 4-5 kez aynı ortamda bulundum. Hiçbir yanlışını görmedim. ‘Ne kadar saygılı’ diyordum. En son gördüğümde alkollüydü. Gözler kaymıştı. Çok tehlikeli bir hale gelmişti.
Beni gördüğünde ‘Oooo ünlü Naz Çekem burada mısın?' dedi. Anlattıklarını çok detaylı hatırlamıyorum, yalan olmasın. Söylediği şeylerde korkunç bir komplekslilik vardı. Çok ciddi bir kompleks yaşadığını düşünüyorum. Ciddi anlamda psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. O bastırılmış duygular, sonradan görmeler bence bu çocuğun bütün psikolojisini bozmuş. Alt üst etmiş ve kaldıramayacak noktaya getirmiş. İçkiyi de kaldıramayınca…
İnsan arkadaşına durup dururken ‘Oooo ünlü Naz Çekem de buraya gelmiş’ , ‘Siz şöylesiniz, biz yokken siz vardınız’, gibi saçma sapan konuşmaz. Ne dediği de belli değil bu arada, arka arkaya sürekli küfür ediyor. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Sakinleştiğini düşündüm ve barın oraya geldik. Ellerimi tutup ‘hoşça kal’ derken parmağımı kırdı. Bunu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum. İnsan birinin parmağını tutup, elini ters çevirmez yani.. . ‘Seni çok seviyorum, görüşürüz’ dedi gülerek pat diye parmağımı kırdı.
O zaman bana o kamera kayıtlarını vermediler, vermiş olsalardı ben davamı da açardım. Benim Sıla ile çok farklılığım var. Sıla bir kere Türkiye’nin en sevdiği ses. Onun başına böyle bir şey geldiği an gördüğünüz gibi tüm Türkiye ayaklandı. Allah’tan hala duyarlıyız bazı şeylerde. Çünkü benim başıma bu geldiğinde bana kimse inanmadı. Bana kamera kayıtlarını vermediler düşünün. Öyle bir noktaya gelmişti ki mesele… Bu olayı görenler vardı, bana kimse inanmadı. Ben de ailemden dolayı bu olayın çok üzerine gitmedim. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım çok bilmiyorum ama… Ben iş yapıyorum ve böyle bir şeyin içinde adımın gezmesi de çok hoş bir şey değil.
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