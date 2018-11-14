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O zaman bana o kamera kayıtlarını vermediler, vermiş olsalardı ben davamı da açardım. Benim Sıla ile çok farklılığım var. Sıla bir kere Türkiye’nin en sevdiği ses. Onun başına böyle bir şey geldiği an gördüğünüz gibi tüm Türkiye ayaklandı. Allah’tan hala duyarlıyız bazı şeylerde. Çünkü benim başıma bu geldiğinde bana kimse inanmadı. Bana kamera kayıtlarını vermediler düşünün. Öyle bir noktaya gelmişti ki mesele… Bu olayı görenler vardı, bana kimse inanmadı. Ben de ailemden dolayı bu olayın çok üzerine gitmedim. Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım çok bilmiyorum ama… Ben iş yapıyorum ve böyle bir şeyin içinde adımın gezmesi de çok hoş bir şey değil.