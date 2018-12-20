Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( AİHM),Batı Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu bir kadının miras davasında şeriat hukukunun uygulanmasına itirazı üzerine açtığı davada Yunanistan'ı haksız buldu.

AİHM, kocası ile Yunan hukukuna göre yaptıkları miras paylaşımına, eşinin vefatının ardından diğer akrabalarının itiraz etmesi üzerine çıkan anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan Hatice Molla Salih lehinde karar verdi.

Mahkeme açıklamasında, Yunanistan'ın, şeriat kanunlarını uygulayarak Salih'in haklarını çiğnediğine hükmedildi.

"Yunanistan, söz konusu zamanda şeriat hukukunu isteklerinin dışında da olsa bir kısım vatandaşlarını uygulayan tek Avrupa ülkesi." ifadesine yer verilen karara göre, İslam hukukunun Müslüman azınlık için zorunlu tutulmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme ayrıca Yunanistan'daki konuya ilişkin yasa değişikliğinin Salih'in mağduriyetini gidermediğine işaret etti.

2008'de vefat eden kocasıyla noterde hazırladıkları vasiyetnameye akrabalarının itirazı üzerine 68 yaşındaki Salih, Yunanistan'da hukuki süreç başlatmış, Yüksek Mahkemeye (Arios Pagos) götürülen davada Yunan yargısı Salih'i haksız bulmuştu.

Salih, bunun üzerine davayı 2014'te AİHM'ye taşımıştı.

Batı Trakya'da Müslüman azınlığı arasındaki evlenme, boşama ve miras gibi konularda Lozan Anlaşması'nda kabul edildiği şekilde İslami hukuk kuralları geçerli kabul ediliyor. Bu tür davalarda müftüler karar veriyor.

Yunanistan hükümeti, söz konusu davanın ardından bu yılın ocak ayında, şeriat hukukunu Müslüman toplumu arasında zorunlu olmaktan çıkaran bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti. Buna göre, İslam hukukunun uygulanmasını taraflardan birinin kabul etmediği hallerde ülkedeki kanunlar önceliğe sahip olacak.

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