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Haberler Gündem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan muhalefete tepki: Tahammül edemezsiniz - Gündem Haberleri
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık muhalefete tepki: Tahammül edemezsiniz

TBMM'de bütçe görüşmelerinde Bakan Derya Yanık'ın 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri sırtlarını döndü. Bunun üzerine tepkisini dile getiren Bakan Yanık, "Dönmeyin sırtınızı. Sizden öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Şimdi sırtınızı neye dönmeniz gerektiğini ben size söyleyeceğim. Lütfen dinleyin. Siz susmayacaksınız biz sustuk, siz susmayacaksınız. Tahammül edemezsiniz çünkü haksızsınız. Yalan söylediğinizi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan muhalefete tepki: Tahammül edemezsiniz - Gündem Haberleri
Bakan Yanık'tan muhalefete tepki
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2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşmak için kürsüye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a muhalefet tepki gösterdi.

MUHALEFET SIRTINI DÖNÜNCE

Bakan Yanık'ın İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesi ile ilgili "Bunu siyaseten muhataplarımıza ateş etme aracı kılarsak bu meseleleri çözemeyiz, bu meselenin mağdurları ikincil bir kez daha mağdur olmuş olur. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz. Cinsel istismar konusu ile ilgili milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa müracaat etmiş, savcılıktan bize gelmiş. Aralık ayında bize gelmiş, konukevimize almışız" dedi.

Yanık'ın sözlerinin ardından muhalefet tepkilerini dile getirmek için sırtlarını döndüler.

"DÖNMEYİN SIRTINIZI"

Muhalefetin protestosuna tepki gösteren Yanık, "Dönmeyin sırtınızı. Sizden öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Şimdi sırtınızı neye dönmeniz gerektiğini ben size söyleyeceğim. Lütfen dinleyin. Siz susmayacaksınız biz sustuk, siz susmayacaksınız. Tahammül edemezsiniz çünkü haksızsınız. Yalan söylediğinizi biliyorsunuz" diye konuştu. Kendisine yöneltilen eleştiriler üzerinden muhalefeti seslenen içerisinde onlarca tacize, istismara sessiz kaldı. Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar kendi sicillerini bugün bu bağırışlarla örtemeyecekler. Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından çıkaran Ak Parti’dir. Tamam iktidar olamadınız, bu millet sizi iktidar yapmadı. Ama iktidar ortağı oldunuz. Niye değiştirmediniz o yasayı?” dedi.

"ÇOCUK SUSMADI, SİZ SUSTUNUZ, BİZ SUSMAYACAĞIZ"

Muhalefeti, “Manipülasyon yapıyorsunuz” diyerek eleştiren Bakan Yanık, “Ne CHP’nin ne HDP’nin ne bir başkasının bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok” dedi.

Bakan Yanık’ın sözleri üzerine muhalefet sıralarından ‘istifa’ sesleri yükseldi.

Bakan Yanık'ı protesto eden milletvekilleri, “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” sloganları attı.

KADIN VEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Bakan Derya Yanık'ın konuşması devam ederken CHP'li ve AKP'li kadın vekiller arasında tartışma yaşandı

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Bakan Yanık ve muhalefet arasındaki tartışmanın ardından birleşime ara verildi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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