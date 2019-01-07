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"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Yılbaşı konserinde giydiği kıyafeti ile büyük takdir kazanan ve en iyisi seçilen Pekkan, "Ben sahne kıyafetime çok önem veriyorum. Benim için biraz sürpriz oldu" dedi.