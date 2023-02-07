1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Yakup Taş, siyaset ile uğraşmasının yanında Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmekteydi.