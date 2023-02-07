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Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!

Gelen son dakika bilgilerine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sebebiyle enkaz altında kalan Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

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  • Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

    Gelen son dakika haberleriyle birlikte, AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 
  • Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

    YAKUP TAŞ KİMDİR?

    16 Haziran 1959'da Adıyaman'da dünyaya gelen Yakup Taş’ın anne adı Rabiahan, baba adı ise Ali’dir. 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AKP Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Taş, aynı zamanda iş insanıydı.
  • Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

    1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AKP Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Yakup Taş, siyaset ile uğraşmasının yanında  Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmekteydi.
  • Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

    TBMM 27. Dönem AK Parti Adıyaman milletvekili olan Yakup Taş, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve 6 çocuk babasıydı.
  • Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kimdir? Yakup Taş neden hayatını kaybetti?

    YAKUP TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

    Yakup Taş ve ailesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sırasında Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binadaydı. Milletvekili ve ailesi burada enkaz altında kaldı. Son gelen bilgilere göre Yakup Taş, hayatını kaybetti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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