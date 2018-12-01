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2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları

01.12.2018 - 14:45 | Güncelleme:

2019 Yerel seçimlerine kısa bir süre kala Ak Parti, Belediye Başkan Adaylarının büyük bir kısmını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ak Parti Grup Toplantısında özellikle kritik öneme sahip Ankara, izmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerdeki adaylarını açıkladı. Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Binali Yıldırım'ın ismi geçerken, henüz bir açıklama gelmedi. Peki, 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları kimlerdir? İşte, açıklanan şehirlerin adayları...

  • 1 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    2019 Ak Parti Belediye başkan adaylarının bazıları belli oldu. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayı sayısı, 23'ü büyükşehir, 37'si il olmak üzere 60'ı buldu. İşte il il açıklanan Ak Parti Belediye başkan adayları

  • 2 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Adıyaman Ak Parti Belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu.

  • 3 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Amasya Ak Parti Belediye başkan adayı Cafer Özdemir oldu

  • 4 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Antalya Ak Parti Belediye başkan adayı Menderes Türel oldu

     

    Ardahan Ak Parti Belediye başkan adayı Yunus Baydar oldu

     

    Artvin Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu

  • 5 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Bartın Ak Parti Belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz oldu.

     

    Batman Ak Parti Belediye başkan adayı Murat Güneştekin oldu.

     

    Bayburt Ak Parti Belediye başkan adayı Fatih Yumak oldu.

  • 6 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Bitlis Parti Belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu

     

    Bolu Ak Parti Belediye başkan adayı Fatih Metin oldu

     

    Burdur Ak Parti Belediye başkan adayı Deniz Kurt oldu

     

  • 7 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Bursa Parti Belediye başkan adayı Ali Nur aktaş oldu

     

    Denizli Ak Parti Belediye başkan adayı Osman Zolan oldu

     

    Diyarbakır Ak Parti Belediye başkan adayı Cumali Atila oldu

  • 8 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Düzce Ak Parti Belediye başkan adayı Faruk Özlü oldu

     

    Elazığ Ak Parti Belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları oldu

     

    Erzurum Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oldu

  • 9 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
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    Gaziantep Ak Parti Belediye başkan adayı Fatma Şahin oldu

     

    Giresun Ak Parti Belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu

     

    Gümüşhane Ak Parti Belediye başkan adayı Ercan Çimen oldu

  • 10 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    10 | 27

    Hakkari Ak Parti Belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu

     

    Kahramanmaraş Ak Parti Belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu

     

    Karabük Ak Parti Belediye başkan adayı Burhanettin Uysal oldu

  • 11 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    11 | 27

    Kastamonu Ak Parti Belediye başkan adayı Tahsin Babaş oldu

     

    Kayseri Ak Parti Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu

     

    Kırıkkale Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu

  • 12 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    12 | 27

    Kırıklareli Ak Parti Belediye başkan adayı Murat Süzülmüş oldu

     

    Kilis Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu

     

    Kocaeli Ak Parti Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın  oldu

  • 13 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    13 | 27

    Malatya Ak Parti Belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oldu

     

    Nevşehir Ak Parti Belediye başkan adayı Rasim Arı oldu

     

    Niğde Ak Parti Belediye başkan adayı Emrah Özdemir oldu

  • 14 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    14 | 27

    Ordu Ak Parti Belediye başkan adayı Hilmi Güler oldu

     

    Rize Ak Parti Belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu

     

    Samsun Ak Parti Belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu

  • 15 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    15 | 27

    Sinop Ak Parti Belediye başkan adayı Ali Çöpçü oldu

     

    Şanlıurfa Ak Parti Belediye başkan adayı Zeynep Abidin Beyazgül oldu

     

    Şırnak Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu

  • 16 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    16 | 27

    Tekirdağ Ak Parti Belediye başkan adayı Mestan Özcan oldu

     

    Yalova Ak Parti Belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak oldu

  • 17 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    17 | 27

    Hatay Ak Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler

  • 18 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    18 | 27

    Uşak Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

     

    Yozgat Ak Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse

  • 19 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    19 | 27

    Tokat Ak Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

     

    Trabzon Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

  • 20 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    20 | 27

    Sakarya Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce

     

    Sivas Ak Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

  • 21 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    21 | 27

    Mardin Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Karaman

     

    Muş Ak Parti Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

  • 22 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    22 | 27

    Karaman Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin

     

    Konya Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

  • 23 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    23 | 27

    Çorum Ak Parti Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşkın

     

    Eskişehir Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

  • 24 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    24 | 27

    Çanakkale Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider

     

    Çankırı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz

  • 25 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    25 | 27

    Balıkesir Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

     

    Bingöl Ak Parti Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan

  • 26 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    26 | 27

    Afyon Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek

     

    Ankara Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki 

  • 27 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları
    27 | 27

    İstanbul Ak Parti Belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu.

     

    İzmir Ak Parti Belediye başkan adayı Nihat Zeybekci oldu.

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