2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları! İşte, açıklanan Ak Parti Belediye Başkan Adayları

2019 Yerel seçimlerine kısa bir süre kala Ak Parti, Belediye Başkan Adaylarının büyük bir kısmını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ak Parti Grup Toplantısında özellikle kritik öneme sahip Ankara, izmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerdeki adaylarını açıkladı. Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Binali Yıldırım'ın ismi geçerken, henüz bir açıklama gelmedi. Peki, 2019 Ak Parti Belediye Başkan Adayları kimlerdir? İşte, açıklanan şehirlerin adayları...