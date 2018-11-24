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Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları

24.11.2018 - 14:57 | Güncelleme:

  • 1 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    2019 Ak Parti Belediye başkan adaylarının bazıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yerel seçimlerdeki 40 adayını açıkladı. Adaylardan 14'ü büyükşehir, 26'sı il başkanı adayı olacak. İşte açıklanan il il 2019 Ak Parti Belediye başkan adayları 

  • 2 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Adıyaman Ak Parti Belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu.

  • 3 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Amasya Ak Parti Belediye başkan adayı Cafer Özdemir oldu

  • 4 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Antalya Ak Parti Belediye başkan adayı Menderes Türel oldu

     

    Ardahan Ak Parti Belediye başkan adayı Yunus Baydar oldu

     

    Artvin Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu

  • 5 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Bartın Ak Parti Belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz oldu.

     

    Batman Ak Parti Belediye başkan adayı Murat Güneştekin oldu.

     

    Bayburt Ak Parti Belediye başkan adayı Fatih Yumak oldu.

  • 6 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Bitlis Parti Belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu

     

    Bolu Ak Parti Belediye başkan adayı Fatih Metin oldu

     

    Burdur Ak Parti Belediye başkan adayı Deniz Kurt oldu

     

  • 7 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Bursa Parti Belediye başkan adayı Ali Nur aktaş oldu

     

    Denizli Ak Parti Belediye başkan adayı Osman Zolan oldu

     

    Diyarbakır Ak Parti Belediye başkan adayı Cumali Atila oldu

  • 8 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    8 | 16

    Düzce Ak Parti Belediye başkan adayı Faruk Özlü oldu

     

    Elazığ Ak Parti Belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları oldu

     

    Erzurum Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oldu

  • 9 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
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    Gaziantep Ak Parti Belediye başkan adayı Fatma Şahin oldu

     

    Giresun Ak Parti Belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu

     

    Gümüşhane Ak Parti Belediye başkan adayı Ercan Çimen oldu

  • 10 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    10 | 16

    Hakkari Ak Parti Belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu

     

    Kahramanmaraş Ak Parti Belediye başkan adayı Hayrettin Güngör oldu

     

    Karabük Ak Parti Belediye başkan adayı Burhanettin Uysal oldu

  • 11 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    11 | 16

    Kastamonu Ak Parti Belediye başkan adayı Tahsin Babaş oldu

     

    Kayseri Ak Parti Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu

     

    Kırıkkale Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu

  • 12 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    12 | 16

    Kırıklareli Ak Parti Belediye başkan adayı Murat Süzülmüş oldu

     

    Kilis Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu

     

    Kocaeli Ak Parti Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın  oldu

  • 13 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    13 | 16

    Malatya Ak Parti Belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oldu

     

    Nevşehir Ak Parti Belediye başkan adayı Rasim Arı oldu

     

    Niğde Ak Parti Belediye başkan adayı Emrah Özdemir oldu

  • 14 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    14 | 16

    Ordu Ak Parti Belediye başkan adayı Hilmi Güler oldu

     

    Rize Ak Parti Belediye başkan adayı Rahmi Metin oldu

     

    Samsun Ak Parti Belediye başkan adayı Mustafa Demir oldu

  • 15 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    15 | 16

    Sinop Ak Parti Belediye başkan adayı Ali Çöpçü oldu

     

    Şanlıurfa Ak Parti Belediye başkan adayı Zeynep Abidin Beyazgül oldu

     

    Şırnak Ak Parti Belediye başkan adayı Mehmet Yarka oldu

  • 16 Ak Parti Belediye başkan adayları 2019! İşte il il açıklanan Ak Parti belediye başkan adayları
    16 | 16

    Tekirdağ Ak Parti Belediye başkan adayı Mestan Özcan oldu

     

    Yalova Ak Parti Belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak oldu

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