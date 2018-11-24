Ak Parti Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarih olarak bugünü göstermişti. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylardan ilk grubu büyük bir törenle kamuoyuna duyuracak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14:00'de düzenlenecek tören öncesi belirlenen başkan adaylarına adaylıkları bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta ortasında bugün 40 belediye başkanı adayının açıklanacağını söylemişti. Ancak dün bu sayının 50'ye çıkabileceği kulislere yansırken isimlere ilişkin liste de dolaştı. İddialar üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teşkilata bir yazı göndererek adayı açıklanacak il sayısının 40 olduğunu tekrarladı. Ünal, kalan illerin belediye başkan adaylarının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını bildirdi.

AÇIKLANMASI BEKLENEN İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra bugün AK Parti'nin adaylarını açıklamayı planladığı 40 şehir içinde Antalya, Bolu, Denizli, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat'un bulunması bekleniyor. Kulislerde dile getirilmesine karşın Ankara adayının açıklanmayacağı konuşuluyor.

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