SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ak Parti Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ak Parti Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?

Ak Parti'de Belediye başkan adayları açıklanıyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını bugün açıklaması bekleniyor. Peki Ak Parti Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak?

24.11.2018 - 10:38 | Güncelleme:

Ak Parti Belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarih olarak bugünü göstermişti. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylardan ilk grubu büyük bir törenle kamuoyuna duyuracak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14:00'de düzenlenecek tören öncesi belirlenen başkan adaylarına adaylıkları bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hafta ortasında bugün 40 belediye başkanı adayının açıklanacağını söylemişti. Ancak dün bu sayının 50'ye çıkabileceği kulislere yansırken isimlere ilişkin liste de dolaştı. İddialar üzerine Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, teşkilata bir yazı göndererek adayı açıklanacak il sayısının 40 olduğunu tekrarladı. Ünal, kalan illerin belediye başkan adaylarının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını bildirdi.

AÇIKLANMASI BEKLENEN İLLER

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra bugün AK Parti'nin adaylarını açıklamayı planladığı 40 şehir içinde Antalya, Bolu, Denizli, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat'un bulunması bekleniyor. Kulislerde dile getirilmesine karşın Ankara adayının açıklanmayacağı konuşuluyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X