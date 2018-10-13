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AK Parti'den Brunson açıklaması: Amerikan yönetimi ders almalıdır

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin dayatmalara prim vermediğini ve tehdit dilini kullanma konusunda Amerikan yönetiminin yaşanılanlardan ders alması gerektiğini söyledi

13.10.2018 - 12:34 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Çelik, dün serbest bırakılarak ülkesine dönen ABD'li rahip Andrew Brunson ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Dayatmalar karşısında Türkiye'nin herhangi bir şekilde onların takvimiyle hareket etmesi mümkün değildi. Cumhurbaşkanımızın, bu dayatmaları hiçbir şekilde önemsemeyen ve kurumların kendi kararlarını vermesi yönünde tavır gösterdiği ortadadır. Bu şahsa suçu sabit görülerek belli oranda bir ceza verildi. Yargılamanın diğer aşamaları devam edecek.

Eleştirilerin ortak noktası bir dayatma olduğu ve bu dayatmalar sonucunda serbest kaldığıdır. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım.

O günleri hatırlarsak, o dönemde hükümeti tehdit eden yaklaşımlar vardı. Bunlara hiçbir şekilde prim verilmedi. Türkiye'yi birileri tehdit etmeye çalıştığı zaman, bunlara Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi.

Bu yabancıların Türkiye'de yargılanması konusunda Türkiye'nin uzun bir tarih vardır. Geçmişte nasıl davranılmıştır, şimdi nasıl davranılmıştı? Geçmişte çeşitli hükümetler döneminde alınan tavırlar çok ilginçtir. Burda ayrıntıya girmeyeceğim. Bu son durum çok ayrıksı bir durumdur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'nin hiçbir kurumu dayatmalara prim verilmemiştir.

Eleştirilerin temelsiz olduğu şurdan bellidir; belli dayatmalarla bu kararlar alınmış olsaydı, o dayatmalara yapılırken Türkiye bu kararları alırdı. Tam tersine milli onur, milli haysiyet ve milli çıkarlar temelinde Türkiye'nin tutumu ortaya konmuştur. Dayatmalar neticesinde bu karar alınmış olsaydı, yaptırımlarla tehdit edilirken bu karar alınırdı. Türkiye'nin tarihinde görmediği ekonomik saldırılar yapıldı, bunlara prim verilmedi.

Maalesef yanlış bir tutum var. Amerikan yönetimini eleştirmek yerine, eleştiriyi içeri yöneltiyorlar. Amerikan yönetimi şunu anlamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti dayatma diline prim vermez. Netice itibariyle onların söylediği zaman Türkiye'de kimse buna prim vermemiştir. Bu dili hiçbir ülkeye karşı kullanmamaları gerekir. Eğer bu dil vasıtasıyla sonuç aldıkları ülkeler varsa, şunu bilsinler Türkiye'nin onur ve haysiyeti herşeyden önce gelir. Bu dilin çalışmayacağı yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu gelinen nokta bir şeyi daha göstermiştir. Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin bazı kesimleri derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar. Bu çeşitli milletvekillerinin attığı bazı tweetlerde de görülmüştür. Amerikan yönetimi son derece yanlış tavır ortaya koymuştur. Amerikan yönetimi bundan ders almalıdır. Türkiye hiçbir şekilde taviz vermemiş, geri adım atmamıştır.

CEMAL KAŞIKÇI

Bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle takip ediyor. Kurumlarımız kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Biliyorsunuz başsavcılığın da yürüttüğü bir soruşturma var. Türkiye'nin kendi müstakil soruşturması yürüyor.

Bu mesele çok vahim bir meseledir. Saygın bir gazetecinin öldürülmesine ilişkin spekülatif iddialar vardır. Güçlü bir şekilde soruşturulacak. Böylesi bir eylem, demokratik dünyanın tüm değerlerine saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni doğrudan ilgilendirmektedir. Kendi topraklarımızda bu şahıs kaybolmuştur. Şahsın bir mekana girdiği ve çıkmadığı görülmektedir. Bunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği bir eylemdir. Ağır sonuçları olur. Bu uluslararası kurumlarla, demokratik dünyayla bu meseleyi gerçekleştirenler arasında bir olaydır. Hassasiyetimiz çok yüksektir. Bir takım çalışmalar hakkında günübirlik bilgi verilmemesi, çalışmaların aksadığı anlamına gelmemektedir. Eninde sonunda bu şahıs nasıl kaybolmuştur, ona karşı nasıl bir eylem gerçekleştirilmiştir, kimler tarafından gerçekleştirilmiştir, bunlar ortaya çıkarılacaktır. Kaşıkçı'nın kaybolmasının üstü örtülemez. Bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz."

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YORUMLAR 237
  • Misafir 5 dakika önce
    Kim kime ders veriyor vatanimizi milletimizi uzuyorsunuz
  • Misafir 5 dakika önce
    Şaka yapıyor
  • Misafir 7 dakika önce
    bu millet hak ediyor bunları
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