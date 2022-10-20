Ahmet Fakıbaba kimdir?

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliği ve parti üyeliğinden istifa etti. Gündem olan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Fakıbaba, Birecik Lisesi'ni bitirmiş ve sonrasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1975 yılında buradan mezun olmuştur. 1982'de İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamlayan Fakıbaba, aynı sene içerisinde Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başlamıştır. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yapan Ahmet Eşref, 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin olmuştur. 11 yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti’den belediye başkanlığına aday olup kazanan Ahmet Eşref Fakıbaba, bir süre sonra Saadet Partisi’ne katıldı ancak Numan Kurtulmuş’un ayrılışını gerekçe göstererek partiden istifa etti. 22 Ocak 2013'de AK Parti Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini kendisine takmasıyla yeniden partiye katıldı.