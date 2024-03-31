AK Parti'den son dakika anketine tepki

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve oyların sayımına geçildi.

Ancak oy verme işlemleri devam ederken, seçim sonuçlarına yönelik bir anket yayımlanması tepki çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.