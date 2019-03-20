AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Düzce il başkan adayı kim? Faruk Özlü kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Düzce il başkan adayı Faruk Özlü kimdir? İşte Faruk Özlü'nün hayatı...

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?



1962 yılında Düzce'de doğan Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mikendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, Ispanya'da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi almıstır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak taksan Dr. Özlü, Savunma Sanayii Müstesarlığı'nda Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak görev yaparken, Savunma Sanayi Firmalarında Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı olarak calışmıştır.

Faruk Özlü, 25. Dönemde Düzce Milletvekilliği, 26. Dönemde TBMM Milli Savunma Komisyonu Baskanlığı, 65. Hükümette Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Dr. ÖZLÜ, evli ve 2 çocuk babasıdır.