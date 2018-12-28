İHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı İl Başkanlığında yaptığı ziyarette ittifaka değinerek açıklamalarda bulundu.



Akbaşoğlu, "Biz bir ittifakın mensuplarıyız. Gönül ittifakının Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyız. İl başkanımız güzel bir ev sahipliği yapıyor. Aslında milletin gönül ittifakını ifade eden Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuştu. 15 Temmuz zaman diliminde darbe ve işgal girişimine kalkışıldığı anlaşıldığında biz AK Parti binası önünde bir basın açıklaması yaptık. Buna karşı durulması gerektiğini bütün milletimizi meydanlara davet ettik. O sıralarda Devlet Bahçeli de meşru hükümetin yanında yer alınacağını net bir şekilde ortaya koyması vesilesiyle de ben de il başkanımızla görüştüm" dedi.



Akbaşoğlu, "Ben 15 Temmuz’da bu Cumhur İttifakı’nın temellerinin atıldığını bizzat yaşamış bir insan olarak da geçmişe dönük olarak da il başkanıma ve il yönetimine ve MHP camiasına ayrıca teşekkürlerimi yineliyorum. O günkü bu birlikteliğin bu ufkun, kızıl elmaya, demokrasiye, ülkümüze, Nizam-ı Alem’e, Kuvayı Milliye ruhuna ve yeniden büyük Türkiye’nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyanın yeniden büyük Türkiye’nin eliyle gerçekleşmesi mefkuresine Çankırılılar olarak hep beraber sahip çıkmıştık. Bunun akabinde de Yenikapı ruhu oluştu. O meydanda tarihinin en büyük kalabalıkları toplandı. Yenikapı’da herkes vardı. Ama orada ittifaka, milletin gerçek ittifakına sahip çıkanlar iki parti olarak hala oradalar. Milletin tümüyle beraber oradalar. O da AK Parti ve MHP’dir. İki parti milletin gönlündeki bu ittifakı önce genel seçimlerde büyük bir zafer elde etmiş ve şimdi de her iki genel başkanın çatısını çaktıkları bir süreç içerisinde hakikaten önümüzdeki 31 Mart seçimlerine yönelik bu büyük Cumhur İttifakı’nın milletin gerçek manadaki ittifakının sonuçlarını inşallah hep beraber hem Çankırı’da hem Türkiye’de ve onun neticesinde de bölgemizde ve küresel anlamda bütün dünyada neticelerini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kaydetti.



Ziyarete Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ve partililer katıldı.

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