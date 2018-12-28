- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Çankırı İl Başkanlığında yaptığı ziyarette ittifaka değinerek açıklamalarda bulundu.
Akbaşoğlu, "Biz bir ittifakın mensuplarıyız. Gönül ittifakının Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyız. İl başkanımız güzel bir ev sahipliği yapıyor. Aslında milletin gönül ittifakını ifade eden Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuştu. 15 Temmuz zaman diliminde darbe ve işgal girişimine kalkışıldığı anlaşıldığında biz AK Parti binası önünde bir basın açıklaması yaptık. Buna karşı durulması gerektiğini bütün milletimizi meydanlara davet ettik. O sıralarda Devlet Bahçeli de meşru hükümetin yanında yer alınacağını net bir şekilde ortaya koyması vesilesiyle de ben de il başkanımızla görüştüm" dedi.
Akbaşoğlu, "Ben 15 Temmuz’da bu Cumhur İttifakı’nın temellerinin atıldığını bizzat yaşamış bir insan olarak da geçmişe dönük olarak da il başkanıma ve il yönetimine ve MHP camiasına ayrıca teşekkürlerimi yineliyorum. O günkü bu birlikteliğin bu ufkun, kızıl elmaya, demokrasiye, ülkümüze, Nizam-ı Alem’e, Kuvayı Milliye ruhuna ve yeniden büyük Türkiye’nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyanın yeniden büyük Türkiye’nin eliyle gerçekleşmesi mefkuresine Çankırılılar olarak hep beraber sahip çıkmıştık. Bunun akabinde de Yenikapı ruhu oluştu. O meydanda tarihinin en büyük kalabalıkları toplandı. Yenikapı’da herkes vardı. Ama orada ittifaka, milletin gerçek ittifakına sahip çıkanlar iki parti olarak hala oradalar. Milletin tümüyle beraber oradalar. O da AK Parti ve MHP’dir. İki parti milletin gönlündeki bu ittifakı önce genel seçimlerde büyük bir zafer elde etmiş ve şimdi de her iki genel başkanın çatısını çaktıkları bir süreç içerisinde hakikaten önümüzdeki 31 Mart seçimlerine yönelik bu büyük Cumhur İttifakı’nın milletin gerçek manadaki ittifakının sonuçlarını inşallah hep beraber hem Çankırı’da hem Türkiye’de ve onun neticesinde de bölgemizde ve küresel anlamda bütün dünyada neticelerini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Ziyarete Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ve partililer katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.