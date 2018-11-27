SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
AK Parti belediye başkan adayı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

AK Parti Grup toplantısı | Belediye başkan adayları açıklanacak! AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu?

AK Parti grup toplantısında bugün aralarında Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerinde bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Peki; AK Parti grup toplantısı saat kaçta? AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? İşte detaylar...

27.11.2018 - 09:03 | Güncelleme:

AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta. TBMM'deki haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aralarında Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu aday listesi merakla bekleniyor. Peki; AK Parti grup toplantısı saat kaçta? AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı...

ERDOĞAN 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLAYACAK!

Partisinin 16'sı büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek.

İşte adayların açıklanacağı iller:

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta! Ankara ve İzmir belediye başkan adayları bugün açıklanacak. Kritik açıklamanın yapılacağı grup toplantısını takip etmek isteyenler "AK Parti grup toplantısı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. AK Parti grup toplantısı saat 11.15'te TBMM'de başlayacak.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti grup toplantısında (27 Kasım) 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Listede İstanbul yer almıyor. Peki; AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? Hemen belirtelim ki AK Parti İstanbul adayı henüz açıklanmadı. 

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X