AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta. TBMM'deki haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aralarında Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu aday listesi merakla bekleniyor. Peki; AK Parti grup toplantısı saat kaçta? AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı...

ERDOĞAN 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLAYACAK!

Partisinin 16'sı büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek.

İşte adayların açıklanacağı iller:

Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta! Ankara ve İzmir belediye başkan adayları bugün açıklanacak. Kritik açıklamanın yapılacağı grup toplantısını takip etmek isteyenler "AK Parti grup toplantısı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. AK Parti grup toplantısı saat 11.15'te TBMM'de başlayacak.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti grup toplantısında (27 Kasım) 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Listede İstanbul yer almıyor. Peki; AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? Hemen belirtelim ki AK Parti İstanbul adayı henüz açıklanmadı.

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ