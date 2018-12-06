AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli oldu! AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. Peki, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Yaşar Bahçeci kimdir? kaç yaşında, nereli?

1975’te Kırşehir’de doğan Yaşar Bahçeci. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de tamamladı. Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi aldı. AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alan Bahçeci, AK Parti İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı yaptı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. Bahçeci ayrıca

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni görevlerini de sürdürmektedir.

Yaşar Bahçeci evli ve iki çocuk babasıdır.

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