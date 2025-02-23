AK Parti MKYK 2025 listesi: 39 yeni isim listede! AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler?
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu. AK Parti MKYK 2025 listesi ve üyeleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, İsim isim 2025 AK Parti yeni MKYK üyeleri tam liste…
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler de yer alıyor. Bu sebeple AK Parti MKYK 2025 listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler? İşte, 2025 AK Parti MKYK tam listesi ve detaylar…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere teşekkür konuşması yaptı.
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.
Genel merkezin yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.
Millete hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Erdoğan, enerjinin yenilendiği, birliğin ve beraberliğin perçinlendiği bir kongre maratonunun da sonuna gelindiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
"BU KUTLU YOLCULUKTA REHAVETE ASLA YER YOKTUR''
Erdoğan, gelecek dönemde herkesin omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ifade etti.
"Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23,5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur.
Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, donmadan akmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye destek olmuş, emek vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.
AK PARTİ MKYK 2025 LİSTESİ BELLİ OLDU
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.
MKYK'NİN YÜZDE 52'Sİ YENİLENDİ
AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı.
Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.
AK PARTİ YENİ MKYK ÜYELERİ KİMLER? İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:
Abdulkadir Develi
Abdurrahman Akyüz
Ahmet Baha Öğütken
Ahmet Bilal Kıymaz
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Mücahit Arınç
Ali İhsan Yavuz
Ayşe Keşir
Aziz Babuşçu
Belgin Uygur
Cengiz Tokmak
Bilgin Törekoğlu
Cihad Terzioğlu
Çiğdem Karaaslan
Derya Ayaydın
Dursun Ataş
Efkan Ala
Erkan Kandemir
Eyyüp Kadir İnan
Fahrettin Yahşi
Fatih Sadullah Selman
Fatih Şahin
Fatma Betül Sayan Kaya
Fadime Zehra Şener
Gökhan Diktaş
Halit Yerebakan
Hamza Dağ
Hasan Basri Yalçın
Hayati Yazıcı
Haydar Ali Yıldız
Hilal Kalyoncu Koç
Hilmi Türkmen
Hülya Terzioğlu
Hüseyin Yayman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Kürşad Zorlu
Mahir Ünal
Mehmet Kırmızı
Mehmet Umut Tuncer
Melek Duman
Menderes Mehmet Tevfik Türel
Mesut Özil
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Elitaş
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Mustafa Şen
Naim Makas
Nihat Zeybekci
Nihal Ayan
Osman Gökçek
Ömer Çelik
Ömer Faruk Besli
Ömer İleri
Ömer Serdar
Önder Matlı
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbudun
Serpil Kavrak
Sevan Sıvacıoğlu
Sevilay Tuncer
Seyithan İzsiz
Temel Başalan
Türk İslam Karakoç
Umut Arman Sonay
Ünal Karaman
Veli Arslan
Yusuf Ziya Yılmaz
Zafer Sırakaya
Zakir Avşar
Ziya Serdar Kılıç
MKYK yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:
"Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Barış Özerol, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurduseven, Muhammed Emin Saraç, Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Jülide İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Eminmollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Ömer Arvas, Sevde Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş"
Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri;
Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz oldu.
Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi.
Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ile Sabahattin Karakelle'den oluştu.
MKYK LİSTESİNDE 39 YENİ İSİM
AK Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı.
MKYK'ye yeni giren isimler şöyle:
"Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."
MKYK'de yerini koruyan 36 isim ise şöyle:
"Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, Mahir Ünal, Mehmet Umut Tuncer, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mustafa Elitaş, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Ziya Serdar Kılıç."
AK PARTİ'YE YENİ KATILAN MİLLETVEKİLERİ MKYK'YE GİRDİ
İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisinden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AK Parti MKYK'nin yeni üyeleri oldu.
Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK'de yer aldı.
Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'de yer buldu.
AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Kongrede Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okundu.
Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.
3 YENİ BAŞKANLIK KURULDU
Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi.
Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu.