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        Haberler Bilgi Gündem AK PARTİ MKYK 2025 LİSTESİ | AK Parti MKYK üyeleri kimler? AK Parti yeni MKYK isim isim tam liste

        AK Parti MKYK 2025 listesi: 39 yeni isim listede! AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler?

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu. AK Parti MKYK 2025 listesi ve üyeleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte, İsim isim 2025 AK Parti yeni MKYK üyeleri tam liste…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:58
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        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. AK Parti’nin yeni MKYK üyeleri arasında İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler de yer alıyor. Bu sebeple AK Parti MKYK 2025 listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AK Parti yeni MKYK üyeleri kimler? İşte, 2025 AK Parti MKYK tam listesi ve detaylar…

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN AK PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

        Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere teşekkür konuşması yaptı.

        AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

        Genel merkezin yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna, Merkez Disiplin Kuruluna, Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

        Millete hizmet mücadelesinin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Erdoğan, enerjinin yenilendiği, birliğin ve beraberliğin perçinlendiği bir kongre maratonunun da sonuna gelindiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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        "BU KUTLU YOLCULUKTA REHAVETE ASLA YER YOKTUR''

        Erdoğan, gelecek dönemde herkesin omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ifade etti.

        "Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23,5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur.

        Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden, azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, donmadan akmaya devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye destek olmuş, emek vermiş tüm yol ve dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

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        AK PARTİ MKYK 2025 LİSTESİ BELLİ OLDU

        AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

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        MKYK'NİN YÜZDE 52'Sİ YENİLENDİ

        AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı.

        Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

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        AK PARTİ YENİ MKYK ÜYELERİ KİMLER? İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE

        AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:

        Abdulkadir Develi

        Abdurrahman Akyüz

        Ahmet Baha Öğütken

        Ahmet Bilal Kıymaz

        Ahmet Büyükgümüş

        Ahmet Mücahit Arınç

        Ali İhsan Yavuz

        Ayşe Keşir

        Aziz Babuşçu

        Belgin Uygur

        Cengiz Tokmak

        Bilgin Törekoğlu

        Cihad Terzioğlu

        Çiğdem Karaaslan

        Derya Ayaydın

        Dursun Ataş

        Efkan Ala

        Erkan Kandemir

        Eyyüp Kadir İnan

        Fahrettin Yahşi

        Fatih Sadullah Selman

        Fatih Şahin

        Fatma Betül Sayan Kaya

        Fadime Zehra Şener

        Gökhan Diktaş

        Halit Yerebakan

        Hamza Dağ

        Hasan Basri Yalçın

        Hayati Yazıcı

        Haydar Ali Yıldız

        Hilal Kalyoncu Koç

        Hilmi Türkmen

        Hülya Terzioğlu

        Hüseyin Yayman

        İdris Nebi Hatipoğlu

        İsmet Gergerli

        Kürşad Zorlu

        Mahir Ünal

        Mehmet Kırmızı

        Mehmet Umut Tuncer

        Melek Duman

        Menderes Mehmet Tevfik Türel

        Mesut Özil

        Muhammed Faruk Acar

        Mustafa Demir

        Mustafa Elitaş

        Mustafa Hulki Cevizoğlu

        Mustafa Nedim Yamalı

        Mustafa Özkan

        Mustafa Şen

        Naim Makas

        Nihat Zeybekci

        Nihal Ayan

        Osman Gökçek

        Ömer Çelik

        Ömer Faruk Besli

        Ömer İleri

        Ömer Serdar

        Önder Matlı

        Sadettin Hülagü

        Selçuk Sümer

        Serap Yazıcı Özbudun

        Serpil Kavrak

        Sevan Sıvacıoğlu

        Sevilay Tuncer

        Seyithan İzsiz

        Temel Başalan

        Türk İslam Karakoç

        Umut Arman Sonay

        Ünal Karaman

        Veli Arslan

        Yusuf Ziya Yılmaz

        Zafer Sırakaya

        Zakir Avşar

        Ziya Serdar Kılıç

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        MKYK yedek üyeler ise şu isimlerden oluştu:

        "Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Barış Özerol, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurduseven, Muhammed Emin Saraç, Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Jülide İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Eminmollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Ömer Arvas, Sevde Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş"

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        Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri;

        Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammed Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda ve Zeynep Gül Yılmaz oldu.

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        Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil üyeleri Ahmet Gül, Hüseyin Bürge ve Suat Pamukçu olarak belirlendi.

        Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üyeleri Hüseyin Özbakır, İffet Polat, Serap Yaşar, İsmail Cenk Dilberoğlu ile Sabahattin Karakelle'den oluştu.

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        MKYK LİSTESİNDE 39 YENİ İSİM

        AK Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı.

        MKYK'ye yeni giren isimler şöyle:

        "Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan, Zakir Avşar."

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        MKYK'de yerini koruyan 36 isim ise şöyle:

        "Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, Mahir Ünal, Mehmet Umut Tuncer, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mustafa Elitaş, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Ziya Serdar Kılıç."

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        AK PARTİ'YE YENİ KATILAN MİLLETVEKİLERİ MKYK'YE GİRDİ

        İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisinden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AK Parti MKYK'nin yeni üyeleri oldu.

        Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK'de yer aldı.

        Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'de yer buldu.

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        AK PARTİ'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAYISI 19'A YÜKSELDİ

        Kongrede Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okundu.

        Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

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        3 YENİ BAŞKANLIK KURULDU

        Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi.

        Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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