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Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dünyanın pekçok yerine yardımlarımızı göndermiştik. En son Sırbistan'ın Sancak bölgesinden yardım talebi oldu. Ayrıca Boşnak kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıracağımızı ulaştırmak isterim. Salgın döneminde dev yatırımlara imza atan bir ülke olduk. Bu halen devam ediyor. 520 fabrikamızın devreye girmiş olması müteşebbislerin Türkiye'ye güvenerek yoluna devam ettiğinin göstergesidir.

Pekçok alanda avantajlı tüketci kredilerin yansımaları olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreci anlık olarak takip ederek gereken tedbirleri alıyor ve oluşturuyor. 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuru rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin ilgisi hepimiz açısından sevindiricidir. 616 bin 733 kişiye ulaştı. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kişisel temalı projenin de önemli olduğunu bu bağlamda vurgulamak isterim. 35 milyon bütçeli bu proje sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor.

Terörle mücadele konusunda Pençe Kaplan operasyonu şimdiye kadar yaptığımız pekçok operasyonun tamamlayıcısı olarak gündeme geldi. Bütün bu operasyonlarda başarılı şekilde terörle mücadele konusunda gerek emniyet, jandarma, TSK bütün unsurlarıyla çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. 81 hedef imha edildi 41 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, FETÖ ve diğer terörist unsurlarına karşı Türkiye'nin mücadelesi hız kesmeden devam etmeyecektir.

Terörle mücadele bağlamında önemli rapor çıktı. AB'de terörizmin durumu ve trendi 2020 yılı raporudur. Uzun zamandır Türkiye tarafından dile getirilen tezlerin bu rapor tarafından teyid edildiği görülmektedir. Özellikle PKK ve DHKP/C'nin Avrupa'yı üs olarak kullandığı tespiti vardır. Biz bunu muhataplarımıza Avrupalılara iletmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tespitlerimizi raporlar haliyle başbakanlara, cumhurbaşkanlarına sunmuştu.

Geçen sene PKK terör örgütünü Belçika'da mahkemenin çatışmanın tarafı olarak ifade etmesinden rahatsızlığımızı bildirip, kınamıştır. Bu terörü meşrulaştırmaktır demiştik. Şimdi bu raporda bu yaklaşımların ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Türkiye ile hasmane ilişki sürdürmek isteyen ülkeler bulunuyor. Dün PKK mensuplarınca düzenlenen gösteriye Avusturya'da izin verilmiştir. Avusturya makamlarını bu sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Bayrağımızın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlarımıza Avusturya polisi PKK'lılara müdahale etmezken vatandaşlarımıza sert müdahalede bulunmuştur. Avusturya polisin bu şekilde eylem ortaya koyanları soruşturmasını bekliyoruz.

Türkiye sonuç odaklı, somut elle tutulur eylemler beklemektedir. Aşırı sağı perdelemek için bir kavram uydurdular. Buna yeni sağ diyorlar. Aşırı sağ daha çok şiddetle, ırkçı, kaba yöntemlerle ortaya çıkıyor. Yeni sağ daha entelektüel kavramları kullanarak sinsi bir şekilde ideolojik mühimmat oluşturmaya çalışıyor. Göçmenlere direk karşıyım demiyor ama evsizleri bahane ederek aşırı sağa lojistik destek vermeye çalışıyor.

İslam ve Türkiye düşmanlığı yapan aşırı sağı buradan ilan ediyoruz. Bazı siyasilerin yeni sağla işbirliği içinde gözükmesinin aşırı sağa uzak durmasının ne kadar yalan olduğunu, sinsi bir politika olduğunun altını çiziyoruz. İçeride de gençlerimizi korumak için güçlü adımlar atıyoruz. Sabah İçişleri Bakanımız duyurdu, uyuşturucu ile mücadele meselesi gündemimizde yer alıyor. MYK olarak yabancı odakların Türkiye'yi bir geçiş üssü olarak kullanmasını takip eder, hassas davranırız. Bataklıkla mücadele konusunda bu tarihi bir adımdır. 11 vilayette yürütüldü, 94 hedeften 73'ü gözaltına alındı. Bu operasyonu gerçekleştirilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bugün ilan edilen bu operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Bundan sonra uyuşturucuya karşı tedbir alarak kesinlikle göz açtırmayacağız. Değişmeyen gündemimiz var, Libya konusu. Özellikle darbeci Hafter milislerinden kurtarılan toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Burada garip olan şudur; Fransa'nın darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. En son Macron Türkiye'nin suç işlediğini ifade ediyor. Sayın Macron'a ifade etmek isteriz Libya'da suç işliyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz.

Libya'da içine düştükleri durumdan çıkış noktası arıyorlar. Bunu Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Türkiye ne yapmıştır, BM'nin tanıdığı meşru hükümete destek vermiştir.

100 gün içerisinde Ruanda'da 1 milyona yakın insan öldürdü. Bu yönetimin arkasında Fransa vardı. Bütün bunları düşünmeden Türkiye'yi suçlamaya kalkmaları aynı basiretsizliği göstermeye devam ettiklerini gösteriyor. Fransa Devlet Konseyi araştırmacı Graner'e devlet arşivlerinin araştırılması için izin verdi. Ortaya çıkacak belgeleri hep beraber göreceğiz. Bu araştırmacının şimdiye çıkardığı belgeler Fransa'nın Ruanda'da tarihi bir yanlışın içine düştüğünü söyledi.

Şimdi Hafter sahada yenildikten sonra böyle bir tavır içerisine giriyor. Macron'un seçim kampanyasında verdiği sözü iyi hatırlaması gerekiyor. Fransa'nın kolonyal geçmişin bir suç olduğunu söylemiş ve özür dilenmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözü tutmasını bekliyoruz.