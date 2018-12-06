Necdet Takva kimdir?

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NECDET TAKVA KİMDİR?

1969 Van doğumlu olan Takva; ilk ve lise öğretimini Van’da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yönetim bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Üç dönem Maliye işletme okudu. Sekiz yıla yakın VATSO’da genel sekreterlik görevini icra ettikten sonra Mirza Nadiroğlu’nun başkanlığı döneminde bir grup arkadaşıyla oda yönetiminden istifa etti.

Takva yazarlık yönüyle de tanınan biri Dört yıl boyunca yerel bir gazetede ‘Sentez’ adıyla köşe yazarlığı yaptı ve birçok ulusal yayın organında makaleleri yayınlandı. EDH kurcusu Necdet Takva Evli dört çocuk babası.

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