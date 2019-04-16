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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:
Ben aslında en güvenilir kurumların başında YSK'nın geldiğinde bugün dahi söyleyebilirim. Sistemin, mevzuatın da dünyada eşi emsali olmayan güzellikte olduğunu söyleyebilirim. Ama tamamen bu seçimde gördük ki, o mevzuatta olan hükmü tamamen bertaraf eden, yok sayan, çerçevenin dışına çıkarak birtakım unsurların olduğunu farkettik. Az önce Muharrem Bey'i izledim. Usulsüzlük başka tam kanunsuzluk başka bir şey diyor, katılıyorum. Tam kanunsuzluk demek seçim kanunlarında bulan hükmün dışında çıkmaktır. Biz İstanbul'da 31 bin 280 sandık var. Başlarına birer sandık başkanı yerleştirmemiz gerekiyor bir de kurul üyesi olarak memur üye atanması gerekiyor. 298 sayılı yasanın 22 ve 23 maddesi çok açık. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinden bahsediyor. İlçede bulunan kamu görevlilerinin listesini mülki idare seçim kuruluna teslim eder. Seçim kurulu başkanı o mülki idarenin teslim ettiği listeden kurayla çeker. Sandık çarpı iki kat oranında. Her ne kadar memur olsa bile engeli olanlar olabilir. Kalanları sandık başkanlığına yerleştirir.
"18 bin 623 GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİN DIŞINDAN SEÇİLMİŞ"
Mülki idare amiri bir liste temsil etti. O listenin dışına çıktı. İlçe seçim kurulu o listenin dışına çıktı. Bu ilçe seçim kurulunun yaptığı işlemin kanunun dışına çıkıp çıkmadığını ne YSK biliyordu ne de biz biliyorduk. Bunlar gizli, alenileştirmiyor. Açıklanmıyor, ilan edilmiyor. Ne yapmış ilçe seçim kurulları? 62 bin 560 görevlinin 18 bin 623'ünü kamu görevlilerinin dışından seçmişler. CHP direk madem bütün bunlar oldu Türkiye'de, daha çok muhalefet partileri takip etmesi gerekir. Bunun onlarca örneğini size verebilirim. Kamu görevlileri arasından verilmemiş. Çıkan kamu görevlileri arasında engeli olan çok kişi var. Bunları sandık başkanlığına yerleştirmişler.
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