AK Partili Çalık: HDP, PKK’nın vesayeti altındadır

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Habertürk'ten Veyis Ateş'e konuşan Milletvekili Çalık, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sonra HDP ve CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Çalık, “Kılıçdaroğlu “İlk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” diyerek PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’den medet umuyor. PKK’nın kuruluş felsefesiyle hayat bulmuş HDP’nin doğru işler yapmasını zaten kimse beklemiyor. Ama maalesef CHP, PKK’nın uzantısı HDP’ye inanarak iktidar olma hayali taşıyor.

Ben bu iki partinin ilişkisini "Akreple kaplumbağa" hikayesine benzetiyorum. Yüzemeyen bir hayvan olduğunun farkında olan akrep, bir gün nehrin öte yanına geçmek zorunda kalır. Ne yapacağını düşünürken kıyıda pinekleyen kurbağayı görür. Akrebin kendisine yanaştığını fark eden kurbağa korkudan suya atlayıp uzaklaşmaya başlar. Akrep yalvaran bir ses tonuyla sorar: “Kurbağa kardeş, karşıya geçmem gerek. Beni sırtında taşır mısın?” Kurbağa büyüyen gözleriyle cevap verir. “Daha neler? Beni sokup öldürürsün!”. “Olur mu?” der akrep. “O zaman ben de suya batar, boğulur, ölürüm”. Kurbağa biraz düşünür ve akrebe hak verir. Kıyıya çıkar, onu sırtına alır ve karşı yakaya doğru yüzmeye başlar. Yolun yarısında ensesinde bir sızı hisseder. Vücudu hızla soğumaktadır. Kolları, ayakları hissizleşir. Beraber dibini boylayacakları suya batarken son nefesinde sorar: “Hani sokmayacaktın akrep kardeş?” Akrep mahsun, mahçup, çaresiz cevap verir: "Ne yaparsın kurbağa kardeş; ben akrebim, huyum bu”.

CHP ile HDP’nin ilişkisi kaplumbağa ile akrebin hikayesine benziyor. CHP, HDP’yi iktidar olacağım umuduyla sırtında taşıyor. Fakat bilmelidir ki, eli kanlı terör örgütünün uzantısı HDP, CHP’yi nehrin ortasında boğacaktır. Milletimiz de HDP ile dost meclisinde olan CHP’yi sandığa gömecektir. CHP’ye oy veren seçmenler ile bazı parti yöneticileri de partilerinin HDP ile ilişkilerinden, tavırlarından rahatsızlardır. Atatürk’ün kurduğu bir CHP, bugün asla HDP ile yol yürümemeli ve Gara bir dönüm noktası olmalı.” dedi.

“MİLLET HDP'YE KANDİL'İ TEMSİL ETSİN DİYE OY VERMEMİŞTİR”

Çalık, TBMM’de aralarında HDP’li milletvekillerinin de yer aldığı dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekelerine ilişkin, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin gündeme alınmasında süreç birkaç aşamada işliyor. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlerin Meclis Başkanlığınca ilgili komisyona havale edilmesiyle süreç başlıyor. Meclis'e son olarak milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezleke sunuldu. Söz konusu fezlekeler, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında.

Neden fezlekeler genelde HDP’liler ilgili? Çünkü, HDP terör örgütü PKK’nın vesayeti altındadır. Ülkemizi, hukuku, demokrasi ve insanlığı hedef alan en büyük tehdit bu vesayettir. Türkiye terör vesayeti altındaki siyasete artık katlanamaz. Bu siyasetin adı demokratik siyaset olmaz. Biz bugüne kadar askeri, yargı, bürokratik dahil bütün vesayetlerle mücadele ettik. Şimdi de biz terör vesayetiyle mücadele ediyoruz. Terör vesayeti altında siyaset yapıyoruz diyenlere Meclisimiz üstüne düşen görevi yerine getirir.

Siyaset millet için, millete hizmet için yapılır. Milleti tehdit için, eli kanlı terör örgütüyle işbirliği yapmak için siyaset yapılmaz. Anayasanın 84.maddesinde her şey açıktır. Bir milletvekilinin terör ya da devlet sırlarını açığa vurma suçlarından aldığı ceza kesinleşip Genel Kurula iletilince "Vekilliği sona erer" diyor. Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır. Hiçbir konum suç işleyeni, hele de terör suçu işleyeni asla affetmez, yargı gereğini yerine getirir, Meclis gereğini yerine getirir ve imtiyaz tanımaz. Bu millet 6 milyon oyu HDP’ye kendilerine hizmet etsinler diye vermiştir, teröre payanda olsun, iradelerini Kandil’e temsil etsin diye oy vermemiştir.” şeklinde konuştu.