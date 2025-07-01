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        Haberler Gündem AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman dergisindeki karikatüre salavatlı tepki

        AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman dergisindeki karikatüre salavatlı tepki

        AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları Leman dergisindeki karikatüre tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:51
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        Salavat getirerek tepki gösterdi
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        TBMM'de konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları şunları ifade etti: "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna büyük Itri'nin segâh selat-ı ümmiyesi ile karşılık vereceğiz, güzellikle. Burada Gazi Meclis'te bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen"

        Hacıkadiroğlu daha sonra makamına uygun şekilde salavat getirdi.

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        #yücel arzen hacıoğulları
        #haberler
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