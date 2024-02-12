Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Partili Şamil Tayyar, bu hakkından feragat ettiğini açıkladı

        AK Partili Şamil Tayyar, konut hakkından feragat ettiğini açıkladı

        Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, kendisine çıkan deprem konutu hakkından feragat ettiğini açıkladı. Tayyar sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Deprem konutu hak sahipliğimden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut hakkından feragat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şamil Tayyar, sosyal medya platformu W üzerinden yaptığı paylaşımda, olayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

        İyi niyetle, samimiyetle hadiseyi tüm yönleriyle anlattım. Depremde yıkılan ev, aile içindeki ihtiyaç sahiplerinin oturması için bir nevi ‘sığınma evi’ gibi yıllar önce satın aldığım evdi. Çünkü ‘Tayyar’ soyadını taşıyan aileden tek kişinin evi, arsası, bağı, bahçesi yoktu. Babam, kardeşlerim, yeğenlerim ihtiyaca bağlı olarak yıllarca oturdular, depreme bu evde yakalandılar. Ev bana ait olduğu ve İslahiye’de başka bir evimiz olmadığı için başvuruyu ben yaptım. Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynırda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.

        Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı'dan açıklama
        Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı'dan açıklama
        ÖNERİLEN VİDEO
        #şamil tayyar
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Ameliyat elbisesi giyip hastaneden kaçtı!
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!