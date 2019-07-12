İtalya'da 'fiziksel kusurları olmayan adaylar' arayan dünyanın faal en eski opera evine tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 teslimatıyla ilgili olarak, "Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek." dedi.

Akar, "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'den satın alınması gündemde olan Patriot hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili de konuşan Akar, "Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir." şeklinde konuştu.