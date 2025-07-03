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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta üçlü ÖTV zammı geliyor! ÖTV zammına göre benzine, motorine ve LPG'ye ne kadar ve ne zaman zam gelecek?

        Akaryakıta üçlü ÖTV zammı geliyor! ÖTV zammına göre benzine, motorine ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?

        TÜİK tarafından Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla akaryakıta ÖTV zammı gelmesi bekleniyor. Buna göre, akaryakıt fiyatları 6 aylık ÜFE oranı olan yüzde 15,71 oranında artacak. Peki, ÖTV zammı akaryakıta kaç TL zam getirecek, zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, akaryakıtta ÖTV zammı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:10
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        TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık ÜFE de belli oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta 6 aylık ÜFE oranı olan yüzde 15,71'lik ÖTV zammı gelmesi bekleniyor. Peki, ÖTV zammı ile benzin, motorin ve LPG'ye kaç TL zam gelecek? İşte, ÖTV zammı kapsamında beklenen zam oranı...

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        AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELİYOR: BENZİNE, MOTORİN VE LPG KAÇ TL ZAMLANACAK?

        Haziran ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve alkole de özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelmesi bekleniyor.

        Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin ÖTV'si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak. Değişiklik olmazsa benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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        AKARYAKITA ÖTV ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

        Verilerinin açıklanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelecek. Akaryakıt ÖTV zammına ilişkin kesin karar ise bu gece belli olacak.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 48,74 TL

        Motorin litre fiyatı: 50,09 TL

        LPG litre fiyatı: 24,30 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 48,89 TL

        Motorin litre fiyatı: 50,20 TL

        LPG litre fiyatı: 25,07 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49,93 TL

        Motorin litre fiyatı: 51,41 TL

        LPG litre fiyatı: 24,81 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49,56TL

        Motorin litre fiyatı: 51,08 TL

        LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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