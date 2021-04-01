Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri

DHA

Antalya'nın Kumluca sınırları içinde, Türkiye kıyılarının en yüksek feneri olarak 237 metre yükseklikte, denizden 3 kilometre içeride kurulan Gelidonya Feneri, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri oldu.

DHA'nın haberine göre araçla tam ulaşım olmayan Gelidonya Feneri'ne, Likya Yolu yürüyüş rotası üzerinde yer alan 12 kilometrelik Adrasan ve 7 kilometrelik Karaöz Mahallesi güzergahlarından ulaşılabiliyor.

Yüksek mimar ve doğa fotoğrafçısı Buğra Kayalı, Gelidonya Feneri'nin doğa tutkunları için en popüler bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Adrasan Korsan Koyu'ndan Gelidonya Feneri'ne yürüme mesafesiyle yaklaşık 6 kilometre sonra ulaşıldığını ifade eden Kayalı, "Burası özellikle bahar aylarında doğa yürüyüşçüleri için sevilen ve tercih edilen etaplardan biri. Son yıllarda yabancı turistler de özellikle kamp kurmak için geliyorlar" dedi.

Gelindonya Feneri'nin gün batımı ve gün doğumu fotoğrafları için ideal bir bölge olduğunu sözlerine ekleyen Kayalı, "Bu bölgede ben de fotoğraf ve video çalışmaları yapıyorum. Herkesin Gelidonya Feneri'ni görmesini öneririm" diye konuştu.