Akfen İnşaat halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akfen İnşaat halka arz kapsamında toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımında bulunacak. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 15 olması bekleniyor. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Akfen İnşaat halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Akfen İnşaat kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte AKFIS talep toplama tarihleri...