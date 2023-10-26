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        Haberler Yaşam Akgöl'de sonbahar güzelliği

        Akgöl'de sonbahar güzelliği

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Akgöl Tabiat Parkı, sonbaharın güzelliğini ziyaretçilerin gözlerinin önüne seriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:27
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        Kent merkezine 87 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2018'de Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilen Akgöl Tabiat Parkı'nda sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.

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        Hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındıran 400 dekar alana sahip Akgöl Tabiat Parkı, özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

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        Parkta ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen yatırımlarla ziyaretçiler doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor.

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        Sonbahar renkleri arasında gölün yansımaları ziyaretçiler için Akgöl'ü keyifli rotalardan biri haline getiriyor.

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        #akgöl
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