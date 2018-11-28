Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebi reddedildi

İngiltere, 'FETÖ çatı davası'nın firari sanığı ve el konulan Koza İpek Holding'in sahibi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

NTV'nin aktardığı habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen iade davası kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den İpek'in iadesini talep etmişti. İpek, İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.

50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konularak ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanı'nın onayı ile uygulanıyor.

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