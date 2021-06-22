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Akrepleri üzerinde gezdiriyor, görenleri hayrete düşürüyor

Adana’nın Feke ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kazım Karadurak tek tek taşların altında bulduğu akrepler ile oynuyor, üstünde gezdiriyor. Karadurak'ın akreplerle tehlikeli oyununu görenler hayrete düşüyor

Görenleri hayrete düşürüyor! Akreplerle tehlikeli oyun - Haberler
Görenleri hayrete düşürüyor! Akreplerle tehlikeli oyun
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İHA

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Karadurak’ın akreplerle kurduğu dostluğu ve cesareti görenleri hayrete düşüyor.

İHA'nın haberine göre çocukluğunda çobanlık yaparken alıştığı akrepleri elleriyle yakalayan Karadurak, birçok akrebi aynı anda başında, üzerinde ve ellerinde gezdiriyor.

Kazım Karadurak’ın kardeşi Ali Karadurak, akrebe kesinlikle dokunamadığını ancak ağabeyinin çocukluğundan beri akreplerle iç içe olduğunu ve kendisine bir şey olacağından korktuğunu söyledi.

Kazım Karadurak’ın eniştesi Muhammed Işık ise, "Akrep tehlikeli, ben elimi süremem ama kayınbiraderim üzerinde gezdiriyor. Onlardan cesaret alıyor" diye konuştu.

Akreplerle olan dostluğuyla ilçesinde ve mahallesinde ilgi odağı olan Kazım Karadurak akrepleri çok sevdiğini de o yüzden onlarla oynadığını kaydetti.

"ÖZEL BİR TUTUŞ ŞEKLİM VAR"

Fırıncılıkla uğraşan Kazım Karadurak aynı zamanda arıları olduğunu ve sıkılınca onlarla da oynayıp zaman geçirdiğini ifade ederek, "Çocukluğumda çobanlık yaparken akrep çıkarırdım. Kuyruğundan tutarım elimde üstümde gezdiririm. İğneleri yok bile dediler ama siz de bakın hangisinin iğnesi yoksa söyleyin. Bunu tutmanın özel bir yöntemi var. Ben o yöntem ile tutuyorum. Üzerimde gezdiriyorum. Beni çok kez akrep ve arı soktu ama sokan akrep de arı da öldü" dedi.

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