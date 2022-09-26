Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi tanıtıldı

Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi, UNEP’in Dünya İçin İnanç Girişimi öncülüğünde tüm dünyada tanıtılıyor. Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Üsküdar Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile sözleşmeyi hazırlayan komitede yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir konuştu.

“AL-MİZAN ZİHİNSEL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK”

Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi olarak bilinen projenin kıymetinin gelecekte anlaşılacağını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Şu anda öneminin çok farkında değiliz. Zihinsel dönüşüme katkı sağlayacak bir proje olduğunu söylemeliyiz. Zihinsel dönüşüm olmadan toplumsal dönüşüm olmaz, toplumsal dönüşüm olmadan da ekonomik ve siyasal dönüşüm beklemek de çok sağlıklı olmayacaktır. Al-Mizan orta uzun vadeli bir proje. Geleceğin bazı ihtiyaçlarını yönetmek üzere bu proje hayata geçirildi. Son 1-2 yıldır farkında varıldı. Bazı şeyler sağlık gibidir, kaybedilince kıymeti anlaşılıyor” dedi.

- Prof. Dr. Nevzat Tarhan

“EN DOĞAL PSİKOLOG DOĞADIR”

Doğanın dünyanın bağışıklık sistemi gibi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Doğa biz farkında olmasak da birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Doğanın dili olsa bizleri kirlenmekten koruduğunu, suyu arıttığını, havayı temizlediğini ve kıyıları koruduğunu söyleyebilirdi. Doğa ve içindeki tüm unsurlar dilsiz dostlarımızdır. Kalbimiz yaralandığı zaman, incinip üzüldüğümüz, hayal kırıklığı yaşadığımız zaman farkında olmadan aslında kendimizi doğada buluyoruz. Bize terapi yapıyor. Doğa, doğal tedavi edicidir. En doğal psikolog doğadır. Doğa kalbimizi iyileştiriyor, ruhumuzu dinginleştiriyor ve aynı zamanda zihnimizi de boşaltıyor” diye konuştu.

“MODERNLEŞMEYİ BETONLAŞMA OLARAK ANLADIK”

Taşlaşma, şehirleşme, betonlaşma ile birlikte doğayı kaybetmekte olduğumuzu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Maalesef biz modernleşmeyi betonlaşma olarak anladık. Hızlı bir şekilde şehir içlerindeki mimariyi kaybetmeye doğru ilerledik. Doğayı dilsiz bir dostumuz değil de rakibimiz olarak görmeye başladık. Onda biraz modernizmin de rolü var” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN GELECEĞİ YEŞİLİN GELECEĞİNE BAĞLI”

Karbon salınımının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gezegenin ısınması da başka bir tehlike. Birbirine yakın yerlerden birinde çok yağmur yağıp diğerinde kuraklık olması küresel ısınmanın etkisi. Ekosistemi bozuyoruz. Doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var. Suyun yenilenmesi, toprağın stabilize edilmesi gerekiyor. Dünyanın geleceği yeşilin geleceğine bağlı. Proje aslında bizim dinimizin, kültürümüzün, inanç sistemimizin çevreci olduğunu da gösteriyor.”

Bilimin, doğal dengenin yıllar içinde ve insan faaliyetleri sonucu bozulmasına yönelik kanıtları sunduğu belirten Prof. Dr. İbrahim Özdemir ise, dini kuruluşlar, bilimsel araştırma grupları, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasında artan bir iş birliği oluşmaya başladığını belirtti. Prof. Dr. Özdemir şöyle devam etti:

“İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı (IFEES), Üsküdar Üniversitesi, Katar Kur'ân Botanik Bahçesi, Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi ve Dünya İçin İnanç Girişimi, dünyanın 1.8 milyar Müslümanının sürdürülebilirliği günlük yaşamlarının bir parçası olarak benimsemeleri için çevreyle ilgili İslâm'ın öğretilerini ortaya koymak üzere bir araya geldiler. Kur’an’ın 55. Suresi olan Rahmân sûresinin geçen ve Kur’an’ın temel kavramlarından birisi olan ‘al-mîzân’dan adını alan metin, Müslümanların dünya ile yapmış oldukları bir anlaşmadır. Bundan dolayı Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi olarak isimlendirilmiştir. Bu sözleşmenin, İslâm dünyasında ve ötesinde; din, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışanlarla bilim insanları ve araştırma merkezleri arasında yeterlilikler ve ortaklık ağları kurmasını umuyoruz.”

- Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Al Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi’ne ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. İbrahim Özdemir, sözleşme kapsamında hayata geçirilmesi düşünülen eylem planı çerçevesinde yapılacak çalışmalara değindi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, çevresel sorunların çözümünde tüm insanlığın birlikte ele ele vermesi gerektiğini söyledi.

SÖZLEŞME İSLAMİ PRENSİPLERE ATIFTA BULUNUYOR

İnsanlığın ortak mirası, küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve politik ekonomi başlıkları altında İslami prensiplere atıfta bulunan sözleşme, İslami değerlere göre dünyanın durumuna ilişkin bir değerlendirme yapıyor ve çözüm için dengenin kurulmasını işaret ediyor.

İnsanlık mirası bağlamında küresel iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çeken metinden bazı başlıklar şöyle:

Kozmos ve Dünya Üzerindeki İşaretler: Entegre Bir Yaklaşım, İslâm İnancının ve Ahlâkının Temel Taşı Olarak Tevhid; Kozmik Denge; Al-Mîzân: Denge ve Karşılıklılık; Fıtrat: İnsanlığın Ezelî Tabiatı ve Sorumluluk; Yeryüzünde Allah'ın Halifesi Olmanın Anlamı; Herkese Karşı Nihaî İyilik için Çalışmak: Ethos ve Ahlak; Tevhid'in Ahlâkî Boyutları: Allah'ın Birliği; Takva: Saygı, Özen ve Dikkatli Tutum; İhsan: Mümkün Olan En İyi; Merhamet, Minnettarlık ve Şükür Etmek; Rahmân'ın Alâmetlerini Anlamak ve Rahmân'ın İşaretlerine Karşılık Vermek; Eşitlik ve Adâlet: Refahı Yeniden Düşünmek; Kalkınma ve Hayat Tarzı; Hayatın Kaynakları, Hayatın Kaynaklarını Kullanmada Hesap Verebilirlik; Zarar Vermemek; Su ve Diğer Hayat Kaynakları Hakları; Bir Gemi Olarak Dünya, Dinin Nihaî Amaçları; Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları.

AL MİZAN: DÜNYA ÇEVRE SÖZLEŞMESİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞI

UNEP Dünya İçin İnanç Girişimi (Faith-Based Organizations) strateji belgesi 2018 yılında yayınlanmasının ardından Ekim 2020'de Dünya İçin İnanç Koalisyonu oluştu.

Sözleşmenin oluşmasını sağlayan Müslüman düşünce liderleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) ve ortak çevresel öncelikleri ele almak amacıyla çalışmalarına devam etti.

Daha sonra ismi Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi olacak olan İslâmî Çevre Sözleşmesi fikri, UNEP- Dünya İçin İnanç Girişimi ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Rabat'ta düzenlenen 8. Çevre Bakanları İslâm Konferansı'nda doğdu.

Sözleşmenin ilk taslağı, geri bildirim ve istişare için dünya çapında 300'den fazla İslâmî kurumla paylaşıldı. Sözleşme metni öncelikle İslâm Dünyası Çevre Bakanları Konferansı'na sonrasında Birleşmiş Milletler Sekretaryası’na sunulacak.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAYANLAR

Dr. Iyad Abumoghli: UNEP Dünya İçin İnanç Girişimi Kurucusu ve Direktörü, Kenya.

Prof. Dr. Abdelmajid Tribak: İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) Baş Danışman, Fas.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir: Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Çevre Ahlâk Forumu Direktörü, Türkiye.

Aishah Ali Abdallah: Yaban Hayatı, Eğitim ve İletişim Komisyonu üyesi, Suudi Arabistan.

Doç. Dr. Evren Tok: İnovasyon ve Toplumu Geliştirmeden Sorumlu Dekan Yardımcısı. Hamad Bin Halife Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Katar.

Sidi Fazlun Khalid: İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı (IFEES)/EcoIslam Kurucusu, İngiltere.

Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn: Dünya Korunan Alanlar Komisyonu (IUCN) ve Dünya Çevre Hukuku Komisyonu Üyesi, Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Yaban Hayatı Merkezi’nde Ekolojik Planlayıcı, Suudi Arabistan.

Kamran Shezad: İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı (IFEES)/EcoIslam Eş Direktörü ve Bahu Trust'ın Sürdürülebilirlik Lideri, İngiltere.