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Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Alaattin Çakıcı hakkında

Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı gündem konusu oldu. Son olarak af yasasıyla birlikte serbest kalan Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? İşte Alaattin Çakıcı'nın kısaca hayatı...

Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Alaattin Çakıcı hakkında

Alaattin Çakıcı kimdir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çeşitli suçlardan yargılanıp hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın kısaca hayatını sizler için derledik.

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş, Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideridir.

Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

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