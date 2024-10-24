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        Haberler Gündem Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli’ye ziyaret

        Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli’ye ziyaret

        Alaattin Çakıcı, MHP lideri Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:47
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        Alaattin Çakıcı'dan Bahçeli'ye ziyaret
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        2020 yılında cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

        Ekol TV’nin haberine göre Bahçeli, Çakıcı’yı MHP genel merkezindeki makam odasında ağırladı.

        Fotoğraf karesine iki ismin samimi görüntüsü yansırken görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        ÇAKICI'NIN TAHLİYE SÜRECİ NASIL GELİŞMİŞTİ?

        Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girilen ilk seçimden önce, 12 Mayıs 2018'de Bahçeli, Twitter hesabından genel af çağrısı yaparak Alaattin Çakıcı'nın da adını vermiş ve “Kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu mu düşünüyorlar?" demişti.

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        Bahçeli’nin paylaşımında "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadeleri yer almıştı.

        Daha sonra cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Çakıcı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

        Bunun üzerinde Bahçeli, Çakıcı'yı Kırıkkale'deki hastanede ziyaret etmiş ve "Rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım" diyerek Çakıcı'nın cezaevinde olmasını eleştirmişti.

        Çakıcı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupta af talebinin olmadığını bildirmişti.

        Çakıcı bu gelişmelerden iki yıl sonra Covid-19 salgını nedeniyle 14 Nisan 2020’de TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle tahliye edilmişti.

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