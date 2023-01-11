Bölgedeki en önemli kalıntılardan birisinin mağaradaki freskler olduğunu kaydeden Uludağ, "1990'lı yıllarda burası sit alanı ilan edilmiş. 2000'li yılların başında burada bir yüzey araştırması yapılmış. Fakat maalesef onun dışında herhangi bir araştırma ya da çalışma bu sit alanı içinde de söz konusu değil." dedi.