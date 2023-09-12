Alaycılık konusunda master yapan burçlar! Bu burçların sakın diline düşmeyin
Komik olmakla tamamen kaba olmak arasındaki çizgide yürüyebilecek bir şey varsa o da alaycılıktır. Bazı insanlar onu seviyor, komik buluyor, bazıları ise bu keskin mizah biçimini umursamıyor, onu saldırgan buluyor. Bu nedenle günlük yaşamınızda alaycı bir tavır sergilemeniz sizi tartışmalı gösterebilir. Birinin alaycılığa nasıl tepki vereceğine dair umut verici bir gösterge, burcudur. Bazı sessiz ve yumuşak konuşulan burçlar bundan hiç hoşlanmazken, diğerleri mümkün olduğunca alaycı olma eğilimindedir.
Bir Reddit kullanıcısı dünya burçlarının (Oğlak, Başak ve Boğa) genellikle alaycılıktan hoşlandığını belirtti ve şöyle yazdı: "Yangın burçları muhtemelen [neşeli] şakalar anlatır, dünya burçları alaycı mizahı tercih eder, hava burçları sözlü entelektüel şakalar yapma yeteneğine sahiptir. Su işaretleri karanlık/kendini küçümseyen şakalara yönelirken oyun oynuyor." Bu yüzden dünya işaretlerinin alaycı tavırlarda biraz mizah bulmasını bekleyin. Ancak daha spesifik olarak, yalnızca alaycı komediden hoşlanmayan, aynı zamanda gittikleri her yere alaycılığı da getiren birkaç burç vardır.
YARGILAYICI BAŞAK
Başak burcunun sizi yargılaması en muhtemel burçlardan biri olduğu bir sır değil; dolayısıyla bu son derecede eleştirel burca mensup kişilerin alaycı yorumlar yapmaya eğilimli olması şaşırtıcı değil.
Sun Signs in Love'da yazan astrolog Desiree Roby Antila, Bustle'a "Her zaman bir aradalar, bu da onların eleştirmeyenleri eleştirmesini kolaylaştırıyor" dedi. Bu nedenle, yargılayıcı Başak burcu arkadaşınız dağınık eviniz veya uyumsuz kıyafetiniz hakkında alaycı bir yorumda bulunursa şaşırmayın.
Bu toprak burcuna mensup insanlar sadece tipik olarak aşırı alaycı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bazen bu tavrı olmayan veya daha kötüsü alaycılığı anlamayan kişiler yerine aynı zamanda alaycı olan insanlarla konuşmayı bile tercih ediyorlar.
Çoğu zaman Başak'ın alaycı olma içgüdüsü vardır, ancak başlangıçta öyle görünse bile genellikle bunu kötü bir şekilde kastetmezler; alaycılık bu burcun kişiliğinin sadece bir parçası. Başak burcundaki sevgilinizi etkilemenin veya bir Başak burcuyla ilk randevunuzu çivilemenin harika bir yolu, onu enerjilerine uygun alaycı yorumlarla eğlendirmektir.
AKREP ALAYCILIĞI ACITIR
Akrep, Başak'tan farklı olarak toprak burcu değil, su burcudur. Ancak Başaklar gibi Akrepler de her zaman alaycılıkla doludur. Bir Akrep ile ilişkiye girmeden önce, onun (bazen acımasız) alaycı tavrını incinmeden veya yorulmadan idare edip edemeyeceğinizi kendinize sormalısınız. "Kuyruğunda iğne olan tek bir burç vardır, o da Akrep'tir... Onlar dalga geçilmesi harika olabilecek küçük detayları fark ederler.
Ayrıca savaş gezegeni Mars tarafından yönetilirler, bu yüzden onları fark etmezler. Ünlü psişik astrolog Inbaal Honigman, Best Life'a şöyle konuştu: "Aklım kemiğe biraz daha yaklaşsın."
Kasıtlı olsun ya da olmasın, alaycı sözleriyle başkalarına saldırıp onları rahatsız etme olasılığı en yüksek olan burç Akrep olacaktır. Dolayısıyla bir Akrep, alaycı yorumlarından dolayı duygularınızı incitiyor veya sizi rahatsız ediyorsa, bunu açıkça konuşmalı ve ona anlatmalısınız. Karşılaşmanız muhtemelen Akrep'in alaycılığının birisine böyle hissettirdiği ilk sefer değildir, bu yüzden bunu kişisel olarak algılamamaya veya cildinizin altına girmesine izin vermemeye çalışın.
KAHKAHAYI SEVEN İKİZLER BURCU
Başak ve Akrep'ten farklı olarak İkizler ne toprak ne de su burcudur; İkizler hava burçlarıdır. Ayrıca Başak ve Akrep'ten farklı olarak İkizler'in alaycılığı neredeyse her zaman mizah amaçlıdır ve nadiren yargılayıcı veya kaba olarak algılanmalıdır.
Astrolog Erin River Sunday, Bustle'a şunları söyledi: "İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler, geleneksel olarak en alaycı burçtur... En ciddi tipleri bile hızla eğlendirebilecek son derece komik ve kuru bir zekaları vardır."
Bir Başak veya Akrep burcunun bir partide söylediği alaycı sözler ortamı bozabilir, öfkeye, gözyaşlarına ve hatta kavgalara neden olabilirken, İkizler burcunun alaycı sözleri partiyi başlatabilir ve birçok gülümsemeye ve kahkahaya yol açabilir. Diğer yorum ve mizah türlerinde olduğu gibi, Gemini'nin bazı alaycı sözleri yanlış bir şekilde algılanabilir veya biraz fazla sert çıkabilir, ancak bu genellikle Gemini'nin niyeti değildir. Üstelik eğer bir İkizler burcuyla yaklaşan bir randevunuz varsa, o büyüleyici İkizler burcu, birbirinizi tanıdıkça alaycı bir mizahla buzları kırabilir.
TATLI AMA ALAYCI YENGEÇ
Yengeçlerin empatik ve tatlı olmalarıyla ünlü olması nedeniyle bu son burç sürpriz olabilir. "Yengeç burcu"nu ilk duyduğumuzda aklımıza gelen ilk kelimeler "sevgi dolu" ve "nazik" olur; ancak bu onların alaycı olmadığı anlamına gelmez. En tatlı insanların bile genellikle daha karanlık tarafları vardır ve Yengeç burcunda doğan birçok insan bu daha sert tarafını alaycılıkla ifade eder.
Astrolog Liz Simmons Reader's Digest'e, bu burcun "acı verici ama esprili bir şekilde alaycı, keskin bir mizah anlayışına sahip olduğu biliniyor" dedi. Aslında, bir Yengeç burcunun sözlerinin bu kadar tatlı olmayabileceği tek zaman, o alaycı komediyi gösterdikleri zamandır.
Alaycı şakaları genellikle başkalarını rahatsız etmek için değil, insanları güldürmek içindir; bu, bir Yengeç burcunun sizin pahasına keskin bir şaka yaptığında hatırlanması gereken bir şeydir. Ve çok empatik olduklarından, sizin hakkınızda yaptıkları alaycı şakaların size nasıl hissettirdiğini onlara anlatırsanız muhtemelen söylediklerinden pişman olacaklardır.