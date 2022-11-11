AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve kazı çalışmaları 1997 ile 2009 yılları arasında Alman ekip tarafından yürütülen 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde çalışmalar, 2011'den beri Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor. DHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2022 çalışmaları olarak 30 kişilik ekiple devam ediyor. Bu yılki kazılarda ise dikkat çeken buluntulardan biri, 1900 yıllık 2 atık su kanalı oldu.

"İLGİLİ UZMANLARLA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 12'nci sezonun içinde olduklarını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Öztepe, "Bu süreçte artık aktif kazı sezonunun sonuna gelmek üzereyiz. Bundan sonra başka çalışmalarla kazı çalışmalarımız devam edecek. 2022 yılında bizden önceki Alman araştırma ekibinin bir kısım itibariyle araştırmış olduğu 'aşağı agora' dediğimiz bölgede eski sondajları birleştirerek, açılmamış alanları açıp, genişlettik ve yeni veriler elde ettik. Bunlardan bir tanesi, 2 atık su kanalının girişine ulaşmış olmamız.Bu kanallar önemli. Antik dönemde, özellikle Roma döneminde bu atık su kanalları taş duvar örgüler ve taş kanallar şeklinde oluşturulmuş kanallardır. Pişmiş toprak borularla taşınan temiz su kullanıldıktan sonra bu kanallarla deşarj edilir. Bu 2 kanaldan bir tanesi yüzeye 1,5- 2 metre derinlikte, diğeri ise yürüme zemininden yaklaşık 5,5- 6 metre aşağıda. Ulaştığımız 2 kanal içerisinde gelecek yıl ilgili uzmanlarla çalışma gerçekleştireceğiz. İçeri kamera salarak tonozlar üzerinde devam ettiğini görme imkanımız oldu. Oradan aldığımız en kaba veriler, bize çok farklı yönlerde, yürüme zeminin altında bir altyapı olduğunu gösterdi" dedi.