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        Haberler Yaşam Alexandria Troas Antik Kenti'nde, Polygonal yapısı ayağa kaldırılıyor

        Alexandria Troas Antik Kenti'nde, Polygonal yapısı ayağa kaldırılıyor

        Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde, 1850 yıllık Polygonal yapısının ayağa kaldırma çalışmalarına başlandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yapı, plan tipi olarak Anadolu'da çok sık rastlamadığımız nadir yapılardan bir tanesi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:28
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        Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde; bu yılki kazı çalışmaları, 30 kişilik bir ekibin katılımıyla sürüyor.

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        Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Çanakkale Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle gerçekleştiriliyor.

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        Bu yılki kazı çalışmalarında mimari açıdan önemli bir yere sahip, 2009-2012 yıllarında açığa çıkarılan ve 1850 yıllık Polygonal yapısının ayağa kaldırma çalışmalarına başlandı.

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        "DİJİTAL ORTAMA DA AKTARDIK"

        12 köşeli yapının ayağa kaldırma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yapı, plan tipi olarak Anadolu'da çok sık rastlamadığımız nadir yapılardan bir tanesi. Bu yıl başlattığımız çok daha ince detaylandırılmış bir belgeleme çalışmasının yanı sıra dijital ortamda yapının ayağa kaldırılmasına da başladık. Bir kısmı da bitti.

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        Bu çalışmalar kazı sezonu sonrasında da devam edecek. Önümüzdeki sezonda en azından dijital ortamda yapının nasıl bir görsele sahip olabileceği konusunda fikir verebilecek noktada olacağız. Sonrasında da koruma altına alınmış olan yapı elemanlarının imitasyonlarını yapıp, yerlerine yerleştirerek yapının bir bölümünü ayağa kaldıracağız ve ziyaretçinin ilgisine sunacağız" diye konuştu.

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        "BÜTÜN KAPILARI AÇACAĞIZ"

        Bu yapıların özel olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztepe, "Anadolu'da Roma dönemine tarihlendirilen yuvarlak planlı yapılar var. Bu da bir Roma yapısı. M.S. 2'nci yüzyıl Hadrian dönemine tarihlendiriyoruz. Bu yapı, plan tipi olarak ve gösterdiği mimari detaylar açısından özellikle İtalya'da, Roma'da 'Panteon' olarak bilinen meşhur yapıya çok benziyor.

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        Yapıda doğu ve batı olmak üzere 2 giriş ile kuzeyinde ana girişi yer alıyor. Bu girişlerden sadece ana giriş kapısı açık durumda. Yapı restorasyon projesi başladığında bütün kapıları açacağız. Gelen ziyaretçiler hem bu yapının atmosferini yaşayacak hem de buradan form alanına geçiş sağlayacağız" diye konuştu.

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        #Alexandria Troas Antik Kenti
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