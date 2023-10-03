Alexandria Troas Antik Kenti'nde, Polygonal yapısı ayağa kaldırılıyor

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"DİJİTAL ORTAMA DA AKTARDIK" 12 köşeli yapının ayağa kaldırma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yapı, plan tipi olarak Anadolu'da çok sık rastlamadığımız nadir yapılardan bir tanesi. Bu yıl başlattığımız çok daha ince detaylandırılmış bir belgeleme çalışmasının yanı sıra dijital ortamda yapının ayağa kaldırılmasına da başladık. Bir kısmı da bitti.

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Bu çalışmalar kazı sezonu sonrasında da devam edecek. Önümüzdeki sezonda en azından dijital ortamda yapının nasıl bir görsele sahip olabileceği konusunda fikir verebilecek noktada olacağız. Sonrasında da koruma altına alınmış olan yapı elemanlarının imitasyonlarını yapıp, yerlerine yerleştirerek yapının bir bölümünü ayağa kaldıracağız ve ziyaretçinin ilgisine sunacağız" diye konuştu.