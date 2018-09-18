Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Twitter'dan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da "Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı" yorumları yapıldı
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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklendi.
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Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaştı.
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Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" dedi.
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Aleyna Tilki, bazı tweet'lerinde Emrah Karaduman'ı etiketleyerek paylaşımlar yaptı. İşte o tweet'ler:
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"Kalp kırmayın artık.
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Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı.
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Ayıplıyorum. Çok vefalı büyümemden mi,farklı bir vicdanla büyümekten mi,bana emek verenlere inanılmaz vefa hissetmekten mi garipsiyorum bunları bilmiyorum.Belki de ben fazla düşünceliyimdir, sorun bendedir. Bu yüzden Ayıplıyorum sadece... Başka bişey yapmıyorum. Kibarca,içten içe...
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Kibarca kırılıyor kalbim... Sessizce kırıldı hep. Bana bile haber vermedi... O derece vefalı...
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Acı eşiği zorlanması herhalde... Yoksa kalbim haber vermezdi bana,bak kırılıyorum diye...
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İçimdeki zehir bile vefalı! Sadece beni zehirledi. Anlıyor musunuz?
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Bir daha da can yakma @Emrah_Karaduman
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Bir teşekkürü de çok görme @Emrah_Karaduman
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Gün gelir barışırız konuşuruz ama bu zehiri atma zorunluluğum vardı. @Emrah_Karaduman sayın yol arkadaşım.
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Paylaşmayın istemiyorum şarkımı falan.
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Doğru konuşun. O insan bu ülkeye emek veriyor. Laf edin diye yazmadım. Ben sadece kötü hissettim. Bu kadar."
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ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Doğum tarihi 28 Mart 2000 olan genç şarkıcı Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.
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Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.
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Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.
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Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.
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