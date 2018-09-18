Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları!

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Twitter'dan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da "Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı" yorumları yapıldı