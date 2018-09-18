Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları!

18.09.2018 - 07:54 | Güncelleme:

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Twitter'dan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'ı etiketleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da "Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı" yorumları yapıldı

  • 1 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
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    Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklendi. 

  • 2 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 37

    Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaştı.

  • 3 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    3 | 37

    Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, "Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim" dedi.

  • 4 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    4 | 37

    Aleyna Tilki, bazı tweet'lerinde Emrah Karaduman'ı etiketleyerek paylaşımlar yaptı. İşte o tweet'ler:

  • 5 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 37

    "Kalp kırmayın artık. 

  • 6 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    6 | 37

    Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı.

  • 7 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 37

    Ayıplıyorum. Çok vefalı büyümemden mi,farklı bir vicdanla büyümekten mi,bana emek verenlere inanılmaz vefa hissetmekten mi garipsiyorum bunları bilmiyorum.Belki de ben fazla düşünceliyimdir, sorun bendedir. Bu yüzden Ayıplıyorum sadece... Başka bişey yapmıyorum. Kibarca,içten içe...

  • 8 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 37

    Kibarca kırılıyor kalbim... Sessizce kırıldı hep. Bana bile haber vermedi... O derece vefalı...

  • 9 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 37

    Acı eşiği zorlanması herhalde... Yoksa kalbim haber vermezdi bana,bak kırılıyorum diye...

  • 10 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 37

    İçimdeki zehir bile vefalı! Sadece beni zehirledi. Anlıyor musunuz?

  • 11 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 37

    Bir daha da can yakma @Emrah_Karaduman

  • 12 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 37

    Bir teşekkürü de çok görme @Emrah_Karaduman

  • 13 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 37

    Gün gelir barışırız konuşuruz ama bu zehiri atma zorunluluğum vardı. @Emrah_Karaduman sayın yol arkadaşım.

  • 14 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 37

    Paylaşmayın istemiyorum şarkımı falan.

  • 15 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 37

    Doğru konuşun. O insan bu ülkeye emek veriyor. Laf edin diye yazmadım. Ben sadece kötü hissettim. Bu kadar."

  • 16 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 37

    ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

    Doğum tarihi 28 Mart 2000 olan genç şarkıcı Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

  • 17 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 37

    Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

  • 18 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 37

    Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

  • 19 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 37

    Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

  • 20 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 37
  • 21 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 37
  • 22 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 37
  • 23 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 37
  • 24 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 37
  • 25 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 37
  • 26 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 37
  • 27 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 37
  • 28 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 37
  • 29 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 37
  • 30 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 37
  • 31 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 37
  • 32 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    32 | 37
  • 33 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 37
  • 34 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    34 | 37
  • 35 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    35 | 37
  • 36 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
    36 | 37
  • 37 Aleyna Tilki'den şaşırtan Emrah Karaduman paylaşımları! Aleyna Tilki kimdir? Emrah Karaduman kimdir? - Magazin haberleri
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