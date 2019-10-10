Yayınlandığı günden beri milyonları ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisi, yeni sezonuyla yepyeni konuların yaratacağı heyecan ile televizyon ekranlarına dönüyor. Yeni sezonunda Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosuna yeni eklemeler yaptı. Bunlardan bir tanesi de Ali Ersan Duru’dur. Ali Ersan Duru’nun dizide oynayacağı karakter Ferhat’tır. Genç ve ünlü oyuncu Ali Ersan Duru’nun diziye katılmasının üzerine Sen Anlat Karadeniz’in fanatik izleyicileri tarafından ilgi ve merak konusu oldu. Fenomen dizinin yeni sezon oyuncusu Ali Ersan Duru kimdir? Gelin bu sorunun cevabını detayları ile birlikte inceleyelim.

19 Eylül 1984 (35 yaşında) tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ali Ersan Duru’nun, çocukluk yılları Ankara’da geçti. Ayrıca kendisinden büyük 4 erkek kardeşi daha bulunmaktadır. Ali Ersan Duru’nun Anne kökeni Karadeniz ve baba kökeni Ankaralıdır. Eğitim hayatına başkent Ankara’da başlayan oyuncu, üniversite yıllarında Ankara’dan ayrılmış ancak çok uzağa gitmemiş Eskişehir, Osmangazi Üniversitesini kazanmıştır. Ali Ersan Duru’nun Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezundur. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başlayan genç oyuncu öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra kariyerini profesyonel olarak oyunculuk yönünde ilerletmeye karar vermiş ve İstanbul’a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri alan Ali Ersan Duru, daha sonra Şahika Tekand Stüdyosunda hem çalışıp hem de oyunculuk eğitimlerine devam etmiştir. Bununla birlikte aynı dönem içinde workshop’lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya da devam etti. Ali Ersan Duru profesyonel oyunculuk hayatına ise TRT 1 ekranlarında yayımlanan ”Başrolde Aşk” isimli sit-com’la başlamıştır. Dizi olarak ilk Lale Devri dizisi ile ekran deneyimi yaşamıştır olan Ali Ersan Duru, 2013 yılında Refik Halit Karay’ın eserinden esinlenerek yazılan ve Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı “Bugünün Saraylısı” adlı dizide Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman, Cansu Tosun ile birlikte başrol oyuncusu olarak rol aldı. Ali Ersan Duru ikinci kere başrol deneyimini Aşk Zamanı dizisinde hayat verdiği Fikret karakteri ile yaşamıştır. Bir dönem Şahane Damat ve Kalbimin Sultanı isimli dizilerde yer alan Ali Ersan Duru iki dizide de hüsran yaşamış dizileri tutmamıştır. Ali Ersan Duru, bir dönem dünyanın dört bir tarafında izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde Albastı Bey karakterine hayat vermiştir.

2012 yılında Türk bürokrat, yazar ve avukat olan Turgut Özakman’ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ”Çanakkale 1915” adlı sinema filminde romanın kahramanlarından olan Mehmed Ali’yi canlandırmıştır. Ali Ersan Duru Çanakkale 1915 filminin hemen ardından 2013 yılında ‘Yağmurdan Kaçarken’ adlı dizide Korkmaz karakterini canlandırdı.

Aslında Pilot olma hayalleri İstanbul’a adım atması ile Türk ve dünya sinemasının bilinen şahsiyetlerini idol olarak aldı. Bunlardan birkaç isim ise şöyle; Christian Bale, Leonardo DiCaprio yönetmenlerden ise Martin Scorsese, Quentin Tarantino ve Tim Burton. Pilot olma hayalleri ile büyüyen çocuk, O’nun 2008 yılında oyunculuk eğitimi alması ile hayatına bambaşka bir boyut kazandırdı. Ali Ersan Duru, gerek üstün performansı ile gerek yakışıklılığı ile kameraların tam merkezine oturttu. Ekrana öyle yakıştı ki, her yaştan genç hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu son 10 yıldır televizyon ekranlarında oyunculuğu ile göz doldurur oldu.

Ali Ersan Duru son olarak 2019 yılında “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde rol alan isimler arasına girdi. Genç oyuncu dizide Tahir’in (Ulaş Tuna Astepe) askerlik arkadaşı ve dizinin kötü karakteri Genco’nun yanında yetişmiş fakat Genco’nun Ferhat’ın sevdiği kıza tecavüz edip ölümüne sebep olmasından dolayı Genco’ya düşman olan bir karakteri canlandırıyor. Ferhat tam bir Karadeniz erkeği, mert ve yürekli birisidir

Dizi , sinema ve reklam çalışmalarını devam ettiren Ali Ersan Duru, şu an bekar ve bilinen bir sevgilisi yoktur. Genç ve yakışıklı oyuncu Ali Ersan Duru, 1.90 mt boyunda 80 kg ağırlığında ve başak burcudur. Yakışıklı oyuncu tam bir hayvan sever. Armin adlı bir kedisi var

Ali Ersan Duru, oynadığı filim, dizi ve reklam filmleri ile de hayli gözde bir isim. Oynadığı reklam filmleri arasında Biscolata ve Trivago reklamı yer almaktadır.

Ali Ersan Duru Oynadığı Film Ve Dizileri