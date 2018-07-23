Ali Küçükbalçık: Ben Kibariye’nin kocasıyım, ödemem!

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, Bodrum’da gittiği bir plajda hesap yüzünden tartışma yaşadı. Küçükbalçık, kız arkadaşlarıyla gittiği Yalıkavak'taki bir beachte gelen 1370 TL’lik hesaba itiraz etti. Üzerinden sadece 800 TL çıkan Küçükbalçık, “Ben Kibariye’nin eşiyim, beni tanımadınız mı? Başka para veremem” deyince olay büyüdü