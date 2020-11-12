Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli ve kaç yaşında?

Alican Yücesoy 1982 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Yücesoy pek çok başarılı yapımda yer aldı. Şimdilerde Netflix projesi Bir Başkadır dizisinde rol alan Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli? İşte Alican Yücesoy biyografisi...

Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy nereli ve kaç yaşında?

Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşındadır? Soruları Netflix yapımı olan Bir Başkadır dizisinde rol alması üzerine merak konusu oldu. Peki Alican Yücesoy kimdir? İşte Alican Yücesoy biyografisi...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda görev yapmaya başladı.

Suskunlar, Eyvah Eyvah 2, Prensesin Uykusu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldıktan sonra 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrolde yer aldı. Şubat karakteri ile tanınmaya başladı. 2013 yılında ise ABD dizisi Revenge'den Berkun Oya'nın uyarladığı “İntikam” dizisinde Beren Saat, Yiğit Özşener, Nejat İşler, Mert Fırat gibi ünlü oyuncular ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide Buğra Gülsoy ve Aslı Enver ile başrolde yer aldı. Ertuğrul 1890 adlı yüksek bütçeli Japonya-Türkiye ortak yapımı filmde, Çok Uzak Fazla Yakın adlı romantik dram filminde rol aldı. 2017'de yönetmenliğini Nisan Akman'ın üstlendiği "Aşk Uykusu" adlı filmde başrollerden birini canlandırdı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında? Tülin Özen Evli mi?
BİYOGRAFİTülin Özen kimdir?
Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar'ın eşi kim? İşte Defne Kayalar'ın yaşı, hayatı, filmler ve tv şovları...
BİYOGRAFİDefne Kayalar kimdir?
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte Gözde Seda Altuner'in oy
BİYOGRAFİSadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir?
Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç Şarkıları neler? İşte Sibel Bilgiç Alışamadım sözleri...
BİYOGRAFİSibel Bilgiç kimdir?
Özlem Türeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dr. Özlem Türeci biyografisi
BİYOGRAFİÖzlem Türeci kimdir?
Uğur Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Prof. Dr. Uğur Şahin biyografisi
BİYOGRAFİUğur Şahin kimdir?
Arzu Demirel Birinci kimdir? Arzu Demirel Birinci ne iş yapıyor? Arzu Demirel Birinci'nin kitapları...
BİYOGRAFİArzu Demirel Birinci kimdir?
Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla'nın biyografisi
BİYOGRAFİHakan Atilla kimdir?
Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
BİYOGRAFİCevdet Yılmaz kimdir?
Efkan Ala kimdir, kaç yaşında? Efkan Ala nereli?
BİYOGRAFİEfkan Ala'ya yeni görev

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X