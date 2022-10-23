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Alıveriş sezonunda indirimlerden faydalanmak için bu tarihlere dikkat edin!

Artık tüketiciler istedikleri ürünleri, istedikleri zamanda doğru fiyata alabilmek için alışveriş sezonunun indirim günlerini takip ediyor. İşte takip etmeniz gereken indirim günleri...

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  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    Tüketiciler hem online hem de bire bir alışveriş yaparken mağazaları karşılaştırıyor ve kendilerine göre tercihlerde bulunuyorlar. İndirim sezonu yaklaşırken alışveriş yapacak kişiler perakendecilerin hangi tarihlerde indirim uygulacağını merak ediyor. Sizler için indirimlerin uygulanabileceği tarihleri derledik. 
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    22 EYLÜL SONBAHARIN BAŞLANGICI

    Yeni sezonun başlangıcında perakendeciler tarafından yapılan indirimler, alışveriş yapan tüketicileri etkiliyor. Google verilerine göre önceki sezondan yaşadıkları alışveriş deneyimden memnun kalan yüzde 40’lık kesim diğer yıl yine aynı tarihlerde alışveriş yapmayı tercih ediyor.
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    31 EKİM CADILAR BAYRAMI

    Google’ın bildirdiği rapora göre tüketiciler Cadılar Bayramı için geçen yıl Haziran – Ağustos ayları arasında kostüm aramaları gerçekleştirmiş. Buda demek oluyor ki önemli günlerde alışveriş yapmak yerine önceki tarihlerde alışveriş yapılması tüketici için daha karlı ve vakit kazandırıcı
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    11 KASIM "BEKARLAR GÜNÜ"NDE YENİ İNDİRİMLER

    Bekarlar Günü, Çin’de resmi olmayan bir özel gün olarak ortaya çıkış yaptı. İlerleyen zamanlarda pek çok marka bu özek günü benimsedi ve bir alışveriş indirimi olarak belirledi. Bu sayede Bekalar Günü’nde dünyanın en büyük mobil alışveriş siteleri indirim festivalleri düzenledi.
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    25-28 KASIM: EFSANE CUMA, MUHTEŞEM CUMA VE BÜYÜK CUMA İNDİRİMLERİ İLE ANILAN KASIM FIRSATLARI

    Yeni sezon ürünler ne kadar erken başlamış olsa da tüketiciler alışveriş tercihlerini indirim günlerine saklıyor. Google’ın verilerine göre artık tüketiciler yeni markaları denemeye de açık. Örneğin alışveriş yapanların yüzde 36’sı, Temmuz ayında artan fiyatlar nedeniyle daha uygun fiyatlı markalardan ürün satın aldığını belirtiyor.
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    31 ARALIK YILIN SON FIRSATLARI

    Yılın son gününde sezon ürünleri indirime girdiği için tüketiciler tarafından tercih ediliyor. McKinsey’ye göre “kabuğuna çekilme” trendi de son yıllarda devam ediyor, insanların yaklaşık üçte biri herkese açık yapılan partilere katılmaya hazır hissetmediklerini belirtiyor. Bunun yerine kendi alanlarında vakit geçirmeyi tercih ediyorlar.
  • Alışveriş İndirimleri kaçırmamak için bu tarihlere göz atın! Efsane Cuma, büyük cuma, muhteşem cuma, yılbaşı indirimleri ve daha fazlası

    1 OCAK YENİ İNDİRİM SEZONU

    Yeni yılın başlamasıyla beraber tüketiciler Ocak indirimlerinden 1 Ocak itibariyle yararlanabilirler. Yeni sezon ürünleri 1 Ocak tarihinde yenilenirken eski ürünlerde indirime giriyor.

    Kaynak: Think with Google

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