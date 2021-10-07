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Almanya Başbakanı Merkel'den İtalya ve Vatikan'a veda ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya ve Vatikan'a başbakan olarak son resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Merkel'den İtalya ve Vatikan'a veda ziyareti
Merkel'den İtalya ve Vatikan'a veda ziyareti
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AA

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Roma’ya veda ziyareti kapsamında gelen Alman mevkidaşıyla baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı olduğu dönemde, Merkel ile yakın çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Diraghi, "Bu muhtemelen kendisinin İtalya’ya ikili bağlamda yaptığı son ziyarettir. Bu nedenle son 16 yılda Avrupa'nın geleceğini tasarlamada oynadığı belirleyici rol için hem kendi adıma hem de hükümetim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelere yönelik dayanışmasının işareti olan ve İtalya’da ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik "Next Generation (Yeni Nesil)" programının oluşturulmasında Merkel’in belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Merkel de ECB Başkanlığı döneminden tanıdığı Draghi'ye "Avro’nun büyük bir garantörüydünüz. Avro'nun gelişmesine katkıda bulundunuz." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, ülkesinde hükümet kurma çalışmalarının, bir önceki hükümetin kurulmasında geçen zamana göre daha hızlı sonuçlanacağını da söyledi.

MERKEL, PAPA TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Almanya Başbakanı Merkel, sabah saatlerinde Roma’ya komşu Vatikan Şehir Devleti’ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa tarafından kabul edilen Merkel'in, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Merkel'in Vatikan'da muhataplarıyla görüşmelerinde, Vatikan ve Almanya arasındaki verimli iş birliğinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, acil sağlık durumu ve düzensiz göç krizini ele almak için iş birliğini yeniden başlatma fırsatlarının üzerinde durulduğu kaydedildi.

Merkel, son olarak Katolik derneği Sant'Egidio'nun tarihi arena Kolezyum'da düzenlediği "Kardeş halklar, geleceğin dünyası" isimli etkinliğinin kapanış törenine katıldı.

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