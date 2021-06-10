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HaberlerDünya
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Almanya Başbakanı Merkel: "Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının düşmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel:
Merkel'den pandemi yorumu: Gelişmeler sevindirici
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AA

Merkel, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

"Şu anda Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici." diyen Merkel, son aylarda gösterilen çabaların karşılığının alındığını ifade etti.

Merkel, bu konuda olumlu hava şartlarının da katkı sağladığını ve aşılamadaki başarının görüldüğünü vurguladı.

Ancak Kovid-19'un ortadan kaybolmadığı uyarısında bulunan Merkel, İngiltere’de ilk olarak Hindistan’da görülen Kovid-19’un Delta varyantının hızla yayılmaya başlamasından dolayı endişe duyulduğunu aktardı.

Merkel, halkı dikkatli davranmaya çağırarak salgındaki durumun sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

"VAKA SAYILARI DÜŞME EĞLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 187 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 709 bin 129'e çıktı.

Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artışla 89 bin 585'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 19,7 olarak tespit edildi. 27 Mayıs'ta 41 olan bu sayı, dün 20,8 olarak açıklanmıştı.

20 Mayıs'ta 12 bin 298 olan yeni vaka sayısı da 27 Mayıs'ta 6 bin 313'e, 3 Haziran’da 4 bin 640’a gerilemişti.​​​​​​​

AŞILAMA KAMPANYASI

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 39 milyon 97 bin 643 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 19 milyon 857 bin 285 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana toplam 58 milyon 954 bin 928 doz aşı uygulandı.​​​​​​​

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