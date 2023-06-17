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Haberler Yaşam Kabzası tamamen bronzdan, 3 bin yıllık! 'Olağanüstü' keşif...
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Almanya'da 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu

Almanya'nın Bavyera bölgesinde arkeologlar, kazı sırasında Bronz Çağı'na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu

Kabzası tamamen bronzdan, 3 bin yıllık! 'Olağanüstü' keşif...
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DHA

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) Kurumu, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada arkeologların, Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı'na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğunu duyurdu.

KABZASI TAMAMEN BRONZDAN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. (Kılıç) bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış (sekizgen kılıç tipi)."

Yetkililer, kılıcın ilk belirlemelere göre M.Ö. 14. Yüzyıla (Bronz Çağı) ait olduğunu belirterek bu döneme ait bir kılıç buluntularına rastlamanın son derece nadir olduğunu vurguladı.

Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek keşif 'olağanüstü' olarak nitelendirildi.

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