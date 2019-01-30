Neue Osnabrücker Zeitung'ta yer alan haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı araştırma sonucuna göre Almanya'daki işsizlerden her üçünden birinin beslenmek için gerekli gıdayı tam olarak alamadığı vurgulandı.

Haberde, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı.

AA'nın haberine göre, Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Araştırma sonucuna göre ayrıca Almanya'da yaşayanların yüzde 30,4'ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin avro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.